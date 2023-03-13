نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقي وفد شركة سانوفي و وفد بزنس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 مارس 2023 01:26 مساءً - التقى الدكتور هاني راشد، نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، وفد شركة سانوفي وبزنس فرانس، وذلك بمقر هيئة الرعاية الصحية بالقاهرة، وذلك في إطار التعاون مع الجانبين في مجال التحول الرقمى للخدمات الصحية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن تناقل الخبرات الفرنسية في مجال تطوير منظومة الرعاية الصحية.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة أوجه الاستفادة مع شركة سانوفي في دعم الميكنة وآليات التحول الرقمي، وكذلك سبل تعزيز التعاون مع شركات التأمين الطبى الفرنسية فى مجال السياحة العلاجية، ودعم خدمات الرعاية الصحية بالمستشفيات، وتجهيز البنية التحتية للمستشفيات طبقًا للمعايير العالمية.

مثَّل شركة سانوفي كل من، الدكتور أحمد حجازي، مدير عام شركة سانوفي للرعاية المتخصصة في مصر، والدكتورة أميرة اللقاني، مدير الوصول للأسواق بالشركة، والدكتور تامر المحلاوي، الرئيس الطبي للرعاية المتخصصة بسانوفي مصر والسودان، ومن بزنس فرانس كلًا من، الدكتورة سارة جيكويل، رئيس البنية التحتية والتنمية المستدامة والمديرة العامة للمالية، الدكتورة هنا الجوهرى، المستشار التجارى الأول لدى فرنس بريس.

فيما حضر الاجتماع من جانب هيئة الرعاية الصحية كلًا من، الدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة للشئون الصيدلية وإدارة الدواء، واللواء هشام شندي، مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالهيئة، والدكتور أحمد عاطف، المشرف العام على الإدارة العامة للتعاون الدولي والعلاقات الخارجية، والدكتور مصطفى غراب، عضو المكتب الفني لرئيس هيئة الرعاية الصحية.