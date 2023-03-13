معلومات مجلس الوزراء: مصر تتحول إلى وجهة عالمية لخدمات التعهيد

جدة - نرمين السيد - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك جديدًا يستعرض تطور خدمات التعهيد فى مصر، حيث يعمل 35 مركزًا عالميًّا لخدمات التعهيد فى مصر، توفِّر 34 ألف وظيفة، وتخطِّط تلك المراكز لمضاعفة أعمالها فى مصر بـ3 مرات خلال السنوات الـ2-3 القادمة، وكانت مصر قد وقَّعت فى نوفمبر 2022 اتفاقيات مع 29 شركة عالمية؛ لتقديم خدمات التعهيد فى مصر.





وترجع أسباب تفضيل الشركات العالمية لمصر فى تقديم خدمات التعهيد إلى العديد من العوامل؛ ومنها القوى العاملة الكبيرة والمدرَّبة، حيث يضاف 600 ألف خريج جامعى لسوق العمل سنويًّا، بجانب 200 ألف فرد تستهدف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تدريبهم باستثمارات 1.1 مليار جنيه. البنية التحتية المتطوِّرة تعد أيضًا أحد العوامل المهمة فى جذب الشركات؛ حيث أنفقت مصر أكثر من مليارى دولار لتطوير البنية التحتية للإنترنت خلال السنوات الأخيرة، بجانب توفير أكثر من مليون متر مربع من المساحات المكتبية وأكثر من 8 مناطق متخصِّصة فى التكنولوجيا والمعرفة المتقدمة. الحوافز المالية والضريبية التى تقدمها مصر تشكل أهمية كبيرة للشركات؛ حيث تنخفض تكلفة العمالة فى مصر مقارنة بالدول المجاورة، إضافة إلى تقديم تخفيض يتراوح بين 30 و50% من ضرائب الشركات للعاملين فى مصر.

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