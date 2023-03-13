التعليم العالى ترسى مبادئ الاستراتيجية الوطنية لبناء الاقتصاد وتنمية البيئة

جدة - نرمين السيد - وأشار عاشور إلى أهمية دور الجامعات فى بناء الاقتصاد وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، مثل دورها فى المشروع القومى لمحو الأمية، وكذا تأسيس الشراكات وخلق الأفكار بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل، وتحديد الأولويات التى يمكن من خلالها دفع عجلة الاستثمار بقيم ترسخ التنمية المستدامة، موضحا أن مبدأ المشاركة الفعالة يدعم الابتكار وريادة الأعمال والأفكار الجديدة، ويتماشى مع مفاهيم دور الجامعات فى الجيل الرابع، حيث سيتمكن كل إقليم من خلق تحالفات إقليمية بظهير اقتصادى يمكن الجامعات من المشاركة الفعالة فى المجتمع.

جاءت تصريحات الدكتور ايمن عاشور بعد ما سبق وأن أطلق،، الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى يوم الثلاثاء الماضى 7 مارس الجارى، والتى تضمنت سبعة مبادئ رئيسية هى: التكامل، التخصصات المتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، ريادة الأعمال والابتكار.

وجاء إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى، برعاية رئيس مجلس الوزراء وحضور كل من وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزير الصحة والسكان ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير المالية ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزير الشباب والرياضة ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى ووزير القوى العاملة.

ومن جانبه أوضح د. مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات أن المشاركة الفعالة تتطلب تفاعلا إيجابيا بين (الحكومة، والمؤسسات المدنية، وأصحاب الأعمال التجارية، والمؤسسات التعليمية الداعمة)، كما ترتبط فعالية عملية المشاركة بآليات تنظيم الجامعات وإدارتها رسميا، والطريقة التى تعمل بها الجامعة ومردودها على النمو الاقتصادى، كما تشير إلى اللوائح التى تحكم عمل الجامعات من حيث الأسس الأكاديمية والاستثمارية.

وأكد أن الجامعات تقوم بالمشاركة فى الحوار المجتمعى مع بقية أطراف المجتمع والمجتمعات الدولية، إلى جانب المشاركة فى المناقشات العامة، والتصدى للتحديات المجتمعية الرئيسية.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إلى المشاركة الفعالة للمستشفيات الجامعية فى خدمة المواطنين والرعاية الطبية والقوافل الطبية، وتقديم خدمات طبية متعددة التخصصات، وكذا تقديم العديد من الجهود لتطوير منظومة الصحة فى مصر، وتطوير القدرات البشرية للعاملين فى القطاع الصحى.

وأوضح أن المستشفيات الجامعية جاءت فى مقدمة الجهات المشاركة فى المشروعات القومية التى تطلقها الدولة المصرية، ومنها: التأمين الصحى الشامل، وزيادة أعداد الدارسين فى تخصص طب الأسرة؛ لتلبية احتياجات استراتيجية التأمين الصحى الشامل، إلى جانب العمل على اعتماد المستشفيات الجامعية من هيئة الاعتماد والرقابة، بالإضافة إلى إدراج دراسات خاصة باقتصاديات الصحة فى مناهج كليات الطب.

وأكد الدكتورمحمد الشرقاوى مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية أهمية المشاركة الفعالة مع الصناعة من خلال خلق أفكار جديدة تتبناها الصناعة فى المشروعات البحثية مثل تصنيع سيارة كهربائية، وتطوير تكنولوجيا القوالب (الأسطمبات) فى مصر، مشيرا إلى أن إشراك المؤسسات التعليمية فى القطاعات الاقتصادية يؤدى إلى خلق فرص الاستثمارات المحتملة، وكذلك تطوير المشاريع على أرض الواقع فى المناطق الجغرافية التابعة لها، لافتا إلى أن هناك حاجة لمزيد من الاستثمارات فى قطاعات البحث والتعليم والابتكار لمواجهة تحديات العقد الجديد، والمساهمة فى تعزيز قدرة مصر على الوصول إلى المعرفة الجديدة والتكنولوجيات الرئيسية وتطويرها.

وأشار الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إلى مشاركة المستشفيات الجامعية بشكل كبير وفعال فى رؤية التطوير الاستراتيجى للوزارة، لافتا إلى أن مصر طورت النظام الصحى بالمستشفيات الجامعية وبدأت فى عملية التحول الرقمى الشاملة لجميع مؤسسات التعليم العالى كجزء من مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية، كما طورت خريطة النظام الصحى العالمى وفقا لقياسات HIMSS من خلال توحيد ملف طبى موحد لكل مريض.

ولفت إلى الخدمات الصحية التى تقدمها المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية، ومنها توفير البيانات اللازمة لخدمة البحث العلمى، والربط بين جميع الجهات الصحية على مستوى مصر ومنع استخدام الاستمارات الورقية، وتوفير البيانات والإحصاءات الفورية لدعم متخذى القرار، ورفع الكفاءة التشغيلية للمستشفيات الجامعية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وبناء بنية تحتية كاملة لخدمة نظام المعلومات لجميع المستشفيات الجامعية.