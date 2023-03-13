وزير التعليم العالي يلتقى وفد جامعة لينكولن البريطانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 مارس 2023 12:29 مساءً - التقى د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، وفد جامعة لينكولن البريطانية، برئاسة البروفيسور/ نيل جوستر نائب رئيس الجامعة، والوفد المرافق له، وذلك بمقر الوزارة.

في مستهل اللقاء، أكد الوزير على عُمق العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا، مُثمنًا زيادة التعاون بين البلدين في مجال التعليم الجامعي، مؤكدًا ضرورة تبادل الخبرات العلمية بين الجامعات المصرية ونظيراتها البريطانية؛ لتعزيز الخبرات بين الجانبين.

وأشار د. أيمن عاشور إلى أن مصر شهدت طفرة كبيرة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للوزارة التي تم إطلاقها الأسبوع الماضي، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات بالجامعات الحكومية، والخاصة، والتكنولوجية، والأهلية، وأفرع الجامعات الدولية، بالإضافة إلى الأكاديميات والمعاهد، فضلاً عن التطوير المُستمر للجامعات القائمة، والارتقاء بمكانة الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية، والتطوير المُستمر للمناهج الدراسية، مشيرًا إلى اهتمام الدولة المصرية بملف إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية المرموقة دوليًا في مصر، كأحد الروافد الجديدة والمتميزة التي تتيح فرص للحصول على تعليم عالٍ بمستوى دولي، من خلال شراكات عالمية مع كبرى الجامعات الدولية على أرض مصر، بما يسهم في الارتقاء بالمنظومتين التعليمية والبحثية.

وأضاف الوزير أن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تستهدف التنمية المستدامة بكل إقليم، من خلال التعرف على احتياجات كل إقليم، والبرامج التعليمية، والأنشطة الاقتصادية، وعدد الطلاب الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي بالإقليم، موضحًا أهمية التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية الجديدة بمحافظات مصر؛ نظرًا للأهمية المتنامية لتلك الجامعات من حيث القيمة العلمية والاحتياج لخريجى الجامعات التكنولوجية المؤهلين لاستخدام التكنولوجيا الحديثة، مشيرًا إلى عقد تلك الجامعات شراكات مع الصناعة؛ لربط الجانب التطبيقى الأكاديمى مع الصناعة، وسد احتياجات السوق في مجالات الصناعة المختلفة.

ولفت الوزير إلى أن التعاون مع جامعة لينكولن البريطانية يأتي في إطار الخطة الإستراتيجية للوزارة لتشجيع الجامعات الأعلى تصنيفًا على مستوى العالم للتعاون مع الجامعات المصرية، وكذلك إنشاء أفرع لها على أرض مصر؛ بهدف تطوير نوعية التعليم، مع الاستفادة من الخبرات الأجنبية، وتبادل العلوم والمعرفة، وتعزيز فرص الحصول على تعليم أجنبي متميز وشهادات دولية من الجامعة الأم، فضلاً عن المُساهمة في جذب الطلاب الوافدين من الدول المُحيطة؛ للاستفادة من توافر فُرص التعليم الأجنبي بجمهورية مصر العربية.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجامعات المصرية وجامعة لينكولن وخاصة فى المجالات ذات الأولوية والتى تخدم خطة التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، والاستفادة من الخبرات المشتركة فى مجالي التعليم العالى والبحث العلمي، وخاصة ما يتعلق بربط التعليم العالى والبحث العلمى باحتياجات الصناعة ومتطلبات سوق العمل سواء على المستوى المحلى أو الإقليمى أو الدولى، وكذلك الاستفادة من خبرة جامعة لينكولن فى تعزيز التعاون مع الشركاء فى المؤسسات الصناعية.

ومن جانبهم، أشاد وفد جامعة لينكولن بمستوى العلاقات المتميزة بين مصر وبريطانيا، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون فى تنفيذ المشروعات العلمية المشتركة بين البلدين، مثمنًًا دعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية للاستثمار في التعليم، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية خاصة في مجالات الصحة العامة، الفضاء، الأمن الغذائي، مواجهة التغييرات المناخية، التاريخ، والتراث.

جدير بالذكر، أن اللقاء يأتي في إطار جهود المكتب الثقافي المصري بلندن برئاسة د. رشا كمال الملحق الثقافي ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وأيرلندا، في التواصل مع الجامعات البريطانية التي عقد السيد الوزير لقاءات مع مسئوليها على هامش منتدى "الاستثمار فى التعليم العالي عبر الحدود" والذي عقد بمقر المكتب الثقافي بلندن في ديسمبر 2022.

وتجدر الإشارة إلى أن جامعة لينكولن البريطانية تأسست عام 1996، وتم تسميتها بجامعة لينكولن عام 2001، وتعد بين أفضل 30 جامعة على مستوى بريطانيا وفقًا للتقرير الصادر عن تصنيف الدليل الجامعى للجارديان لعام 2023، كما أن الجامعة تعتبر من أفضل 130 جامعة على مستوى العالم وفقًا لتصنيف التايمز للتعليم العالى لعام 2022، كما تضم جامعة لينكولن كليات: (الآداب، العلوم الاجتماعية، العلوم، لينكولن الدولية للأعمال)، فضلاً عن أن جامعة لينكولن لديها العديد من الشراكات مع المؤسسات الصناعية العالمية ومنها شركة سيمنز.

وتتطلع جامعة لينكولن وفقًا لخطتها الإستراتيجية خلال الأعوام (2022-2027) للوصول إلى قائمة أفضل 40 جامعة على مستوى المملكة المتحدة، وضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم، فضلاً عن الاعتراف بها ضمن أفضل 15 جامعة على مستوى بريطانيا.

حضر اللقاء من الجانب المصري د. مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، د. محمد سمير حمزة القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة، د. محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، د. سلمى يسري مستشار الوزير للتعاون الدولي.

وحضر اللقاء من الجانب البريطاني السيدة/ شارون بيج مدير إدارة العمليات بكلية لينكولن الدولية للأعمال، ود. أحمد السراجي ممثلًا عن كلية الهندسة ومسئول التنسيق بين الجامعة والصناعة بجامعة لينكولن.