رئيس هيئة الرعاية الصحية يبحث مع السفير الكاميروني تعزيز التعاون

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 مارس 2023 12:29 مساءً - رئيس هيئة الرعاية الصحية: نبحث مع السفير الكاميروني التعاون في اجتذاب السياحة العلاجية القادمة من الكاميرون لمصر

رئيس هيئة الرعاية الصحية: نبحث مع السفير الكاميروني التعاون في نقل تجربة مصر الرائدة في التغطية الصحية الشاملة للأشقاء في الكاميرون

رئيس هيئة الرعاية الصحية: ننفذ توجيهات القيادة السياسية بدعم الأشقاء من القارة السمراء بنقل الخبرات والتجارب المصرية الناجحة للنهوض بالقطاع الصحي في دول القارة الأفريقية كلها

سفير الكاميرون لدى مصر: التجربة المصرية الرائدة في الإصلاح الصحي الشامل والتغطية الصحية الشاملة نموذج لا بد أن يحتذى به في كافة الدول الأفريقية

سفير الكاميرون لدى مصر: جهود هيئة الرعاية الصحية تعكس اهتمام مصر بتعزيز علاقات التعاون مع الدول الأفريقية

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، السفير محمدو لابرنج، سفير دولة الكاميرون لدى مصر، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة نصر، لمناقشة تعزيز التعاون بين البلدين.

وفي بداية اللقاء، رحب الدكتور أحمد السبكي، بالسفير الكاميروني لدى مصر، مشيرًا إلى قوة الروابط المصرية الأفريقية، ولافتًا إلى أن مصر تقف إلى جوار الأشقاء الأفارقة لدعمهم في كافة المجالات، ومؤكدًا تعزيز كافة مسارات التواصل والتعاون التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة وتطوير كافة الخدمات، وفى مقدمتها الخدمات الصحية.

وناقش اللقاء، سبل تعزيز التعاون بين البلدين لنقل تجربة مصر الرائدة في الإصلاح الصحي الشامل والتغطية الصحية الشاملة للأشقاء في الكاميرون، وكذلك التعاون في اجتذاب السياحة العلاجية القادمة من الكاميرون لمصر للعلاج بمستشفيات الهيئة، بما تمتلكه من إمكانات وتجهيزات طبية وغيرطبية هائلة تُمكِّنها من تقديم خدمات طبية متميزة وعالية الجودة للمصريين والأفارقة والأجانب.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، خلال اللقاء، حرص هيئة الرعاية الصحية وجميع فروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات التأمين الصحي الشامل على تعزيز علاقات التعاون، ونقل الخبرات المصرية في مجال الرعاية الصحية للأشقاء في الكاميرون، والعمل على فتح أسواق جديدة بهذا المجال بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين.

وأشار السبكي، إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدعم الأشقاء من القارة السمراء باعتبارهم امتدادًا طبيعيًا لمصر، وتوظيف كافة الإمكانات والخبرات المصرية لدعمهم في تحقيق مستهدفات التنمية الخاصة بهم.

وأكد السبكي، أهمية تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية لتنشيط فرص السياحة العلاجية، مؤكدًا أن الهيئة بما لديها من إمكانات ومستشفيات مجهزة بأحدث التجهيزات العالمية ومعتمدة وفقًا لمعايير الاعتماد الدولية، بالإضافة للكوادر الطبية المدربة، ومشروعها للسياحة العلاجية "نرعاك في مصر"، تستطيع تقديم خدمات السياحة العلاجية لكل الأشقاء الأفارقة، مما يسهم في زيادة اقتصاد الدولة المصرية في مجال السياحة العلاجية، وتحقيق نهضة اقتصادية شاملة، ولافتًا إلى الفرص الاستثمارية التي أتاحتها منظومة التأمين الصحي الشامل في شتى مجالات الرعاية الصحية بمصر، والتي يمكن التعاون بها.

ومن جانبه، أبدى السفير محمدو لابرنج، سفير الكاميرون لدى مصر، إعجابه الشديد بتطورات الرعاية الصحية في مصر، والتجربة المصرية الرائدة في الإصلاح الصحي الشامل والتغطية الصحية الشاملة، مؤكدًا أنها نموذجًا لا بد وأن يحتذى به في كافة الدول الأفريقية.

وتوجه سفير الكاميرون لدى مصر، بالشكر لرئيس هيئة الرعاية الصحية على هذا اللقاء، مؤكداً أنه يعكس اهتمام مصر بتعزيز علاقات التعاون مع الدول الأفريقية، ومؤكدًا حرص بلاده على زيادة التعاون مع مصر، ومشيرًا إلى أهمية العمل سويًا من أجل تطوير الاستثمار والرعاية الصحية وتعزيز التنمية المستدامة في القارة الأفريقية كلها، وخاصة في حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على تعزيز العلاقات الأفريقية.

تجدر الإشارة، إلى أن عدد كبير من المرضى الكاميرونيين يتوجهون لتركيا وتونس لإجراء التدخلات الطبية.

وشارك اللقاء من جانب السفارة الكاميرونية بالقاهرة، السيد أوسمانو زورمبا، السكرتير الأول في السفارة، والسيد موسى الحاج، الملحق الإداري في السفارة.

كما شارك اللقاء من جانب هيئة الرعاية الصحية، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة للشئون الصيدلية وإدارة الدواء، والدكتور أحمد حماد، مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتور أحمد عاطف، المشرف العام على الإدارة العامة للتعاون الدولي والعلاقات الخارجية، والدكتورة شيماء عبدالله، نائب مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة.