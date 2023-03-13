وزارة التربية تعلن إتاحة النماذج الاسترشادية لأسئلة امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 مارس 2023 12:29 مساءً - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، عن إتاحة النماذج الاسترشادية لأسئلة امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2023/2022. وذلك عبر الرابط التالي:

https://moe.gov.eg/ar/elearningenterypage/e-learning/...

ومن المقرر انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2023،يوم 12 يونيو للمواد غير المضاف للمجموع وهي مادة التربية الدينية والتربية الوطنية، مادة الاقتصاد والاحصاء،على أن تبدأ امتحانات المواد المضافة للمجموعة يوم يوم الأحد 18 يونيو 2023 بمادة اللغة العربية.