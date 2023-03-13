«حياة كريمة» تحتفل بنجاح مبادرة التعليم حياة فى القليوبية (صور)

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جدة - نرمين السيد - ومبادرة "التعليم حياة" بدأت فى محافظة القليوبية من خلال 3 مراحل وهى على النحو التالى:
الأولى - تجهيز 20 معملا رقميا فى 20 مدرسة بنطاق قرى مركز شبين القناطر، مع توفير خدمة الإنترنت.
التانية - تدريب كل طلاب ومعلمى المدارس الـ20 على أساسيات الحاسب الآلى، والتعلم الإلكترونى، وتدريب أهالى القرى على كيفية الوصول للمنصات التعليمية، ومتابعة آداء أبنائهم.
التالتة - تمت بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتدريب معلمى الحاسب الآلى على دورة متقدمة فى الحاسب الآلى، وتخريج أول دفعة من الطلاب ككوادر لنشر الثقافة الرقمية بين كافة طلاب مرحلة التعليم الأساسى بمدارس قرى شبين القناطر المختلفة.
وجاءت الاحتفالية تحت رعاية وحضور الدكتور سمير حماد، نائب محافظ القليوبية، ومحمود طاهر، رئيس قطاع القاهرة الكبرى بمؤسسة حياة كريمة، وهند جلال، منسق مؤسسة حياة كريمة بالقليوبية، وخالد العرفى رئيس مجلس مدينة شبين القناطر، ومتدربى مبادرة التعليم حياة من الطلاب والمعلمين، ومديرى مدارس التعليم حياة، ومتطوعى مؤسسة حياة كريمة.
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