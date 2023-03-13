شروط العمل بوظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف، الشروط ومنها، ألا يتجاوز عمر المتقدم 55 عاما فى أكتوبر 2023، وإتاحة التقديم للعاملين بالمدارس الحكومية واللغات والإدارات، ولمعلمى التعليم العام والفنى يتاح التقدم لتخصص المواد الثقافية.

كما يتاح التقديم للوظائف المتخصصة الفنية، لمعلمى التعليم الفنى فقط، على أن يكون التعامل مع الناجحين فى الاختبارات بنظام الندب للمدرسة المحددة، وضرورة اعتماد الشهادات العلمية أو الخبرة للمتقدم من الجهة الرسمية، على أن يفتح باب التقدم من 12مارس 2023 حتى 19 مارس 2023.