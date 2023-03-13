مدبولى يتابع مع وزير العدل معدلات تنفيذ قرارات فض منازعات الاستثمار

جدة - نرمين السيد - فى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة فى الفترة الحالية لحل مشكلات المستثمرين، والتوصل إلى تسويات عادلة ومنصفة لكل منازعات الاستثمار التى تعرض على اللجنة الوزارية، ومن ثم فمن الضرورى على كافة الجهات المعنية أن تقوم، دون إبطاء، بالتنفيذ الفورى لما يصدر عن اللجنة من قرارات، خاصة أن تلك القرارات يتم إقرارها أيضاً من مجلس الوزراء.

من جانبه، استعرض المستشار عمر مروان، وزير العدل، التفاصيل الخاصة بالقرارات التى صدرت عن لجنة فض منازعات الاستثمار، وما تم تنفيذه منها حتى الآن، ونسب القرارات التى لم يتم تنفيذها بعد، وأسباب التأخر فى التنفيذ.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إنه بناء على ما عرضه وزير العدل بشأن معدلات تنفيذ القرارات، فقد وجه رئيس الوزراء بنقل تبعية الأمانة الخاصة بتنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار إلى هيئة مستشارى مجلس الوزراء، لتسريع وتيرة تنفيذ هذه القرارات.

كما وجه أيضاً بقيام كل الوزارات والمحافظات والجهات المختلفة التى لديها قرارات واجبة التنفيذ من لجنة فض المنازعات، بسرعة تنفيذ هذه القرارات، وموافاة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بما يفيد التنفيذ، خلال مدة أقصاها أسبوعين من اليوم.