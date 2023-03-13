جدة - نرمين السيد - ويمكن للطلاب الوصول للنماذج الاسترشادية عبر الرابط التالى: https://moe.gov.eg/ar/elearningenterypage/e-learning/?schoolStageId=1931&schoolYearId=1938&contentTypeId=27252&pageIndex=0&sortBy=0 وتستهدف النماذج الاسترشادية تدريب طلاب الثانوية العامة على نظام الامتحانات الجديد. وتنطلق الامتحانات اعتبارا من 12 يونيو المقبل وتستمر حتى 13 يوليو 2023.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ننشر النماذج الاسترشادية للتدريب على امتحانات الثانوية العامة 2023 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.