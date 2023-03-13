محافظ الجيزة يتابع أعمال رصف وتطوير الشوارع الحيوية فى العمرانية

جدة - نرمين السيد - وشملت جولة المحافظ، تفقد أعمال التطوير والرصف ووضع الطبقة السطحية بشوارع رمسيس والمعاون وخطاب وممتاز ووجيه الدكرور، وجرى وضع طبقة الرصف السطحية وتنسيق أرصفة المشاة، وجار استكمال الأعمال.

وشدد المحافظ، على رئيس حى العمرانية بالتنسيق مع مديرية الطرق بالمتابعة الدورية ومتابعة نسبة تنفيذ أعمال الرصف بالشوارع المدرجة لضمان تنفيذها على الوجه الأكمل، ووفقا للمواصفات المحددة للخامات المستخدمة لضمان عوامل الاستدامة موجها بتلاشى بعض الملاحظات قبل استلام الشوارع من الشركات المنفذة مع مراعاة إنشاء بالوعات لصرف مياه الأمطار بالشوارع الجارى العمل بها مع الالتزام بالمناسيب اللازمة ومراجعه كفاءة أعمدة الإنارة ودعم الشوارع التى تحتاج إلى أعمدة إنارة إضافية.

وتابع المحافظ خلال جولته، نسبة الانتهاء من تنفيذ أعمال الرصف بشوارع الشوربجى وطيبة موجها بتضمين عدد من شوارع حى العمرانية لرصفها بالخطة الاستثمارية الجديدة، بما يخدم خدمة الحركة المرورية للتسهيل على المواطنين.

ورافق المحافظ خلال جولته إبراهيم الشهابى، نائب المحافظ، ومحمد نور، السكرتير المساعد، وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش، ونجوى السعيد، مدير مديرية الطرق، وأحمد جلال، رئيس حى العمرانية.