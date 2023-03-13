نائب محافظ المنيا يتابع أوضاع المشروعات وتنفيذ قانون تراخيص المحال العامة

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جاء ذلك بحضور المهندس مروان محمد، رئيس جهاز تنمية المشروعات، وعدد من نواب رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وأعضاء اللجنة.
وناقش نائب المحافظ خلال الاجتماع ملف توفيق أوضاع المشروعات، مشددا على بذل المزيد من الجهد من خلال تنفيذ حملات للمرور على أصحاب المحلات للتوعية بمميزات قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والتيسيرات المقدمة لهم وحثهم على التقدم للترخيص وتوفيق أوضاعهم.
وفى السياق نفسه، أشار نائب المحافظ إلى أن القانون الجديد لتراخيص المحال العامة، يستهدف تحقيق أفضل المعدلات الاقتصادية وفتح آفاق استثمارية حقيقية، وكذا القضاء على البيروقراطية والأبواب الخلفية، من خلال اختصار الدورة المستندية، والتعامل مع الشباك الواحد بالمراكز التكنولوجية ومراكز إصدار تراخيص المحال العامة بالوحدات المحلية.
وأشار إلى أن القانون الجديد يهدف إلى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد الرسمى، ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة، بغرض المساهمة فى جهود التنمية وتوفير الحماية للاقتصاد المحلى والمشروعات التجارية وتأمين الأسواق التجارية بمختلف أنواعها من أى ممارسات احتكارية.
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