معلومات الوزراء يناقش سيناريوهات التعامل مع تحديات الاقتصاد العالمى

جدة - نرمين السيد -

وفى مستهل الجلسة، قدمت الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس محور شئون المكتب الفنى لرئيس المركز، عرضا حول أبرز المخاطر التى تهدد الاقتصاد العالمى؛ حيث أشارت إلى أن المديونية العالمية سجلت أعلى مستوياتها منذ 50 عاما بقيمة بلغت 290 تريليون دولار وبنسبة 343% من الناتج الإجمالى العالمى، مؤكدة أنه من المتوقع أن تواصل أسعار الفائدة ارتفاعاتها، لتبلغ أعلى مستوياتها فى 2023، بما يؤثر على استمرار خروج رؤوس الأموال من الدول النامية واقتصاديات الأسواق الناشئة بجانب حدوث أزمات عملات متوقعة فى عدد من تلك الدول.

وأشارت عبد المنعم إلى أنه من المتوقع تراجع معدلات التضخم إلى 6.6 % و4.3% خلال عامى 2023 و2024، لكنها ستظل أعلى من المستويات المسجلة قبل انتشار الجائحة لدى 80 % من دول العالم.

كما قدم الدكتور محمود خليفة، المدير التنفيذى للإدارة العامة للمتابعة الخارجية، عرضا حول الأزمات المتلاحقة والتغيرات الجوهرية بسوق العمل العالمى، وواقع سوق العمل فى مصر وآفاقه المستقبلية، بالإضافة إلى أبرز الجهود الحكومية فى مجال التشغيل، علاوة على استعراض أبرز الاتجاهات والوظائف المستقبلية لسوق العمل.

ومن جانبه، قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة السابق، إن هناك العديد من الأزمات العالمية الكبرى التى نجحت مصر فى مواجهتها وتقليل آثارها على المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة، مشيرا إلى أن مصر نجحت فى احتواء أزمة الجائحة من خلال دعم مؤسسات الأعمال وزيادة المنح الاجتماعية، بالإضافة إلى مساندة العمالة غير المنتظمة، وكذلك دعم العاملين بالقطاع السياحى أثناء فترة الإغلاق، مشيرا إلى أن التحدى الرئيسى حاليا يتركز حول تأثير الثورات الصناعية التكنولوجية المتلاحقة على ارتفاع مستوى البطالة بسبب قلة اعتمادها على العنصر البشرى، وفى ظل توجه عالمى نحو الميكنة والتحول الرقمى، وبما أدى إلى اندثار 60 وظيفة تقليدية بالفعل حول العالم.

وأكد وزير القوى العاملة السابق أهمية الخطوات الجارية لزيادة برامج التأهيل والتدريب لخريجى الجامعات فى التخصصات المطلوبة لسوق العمل، بهدف زيادة معدلات التشغيل المطلوبة لزيادة الإنتاجية، مضيفا أن هناك أهمية لإعادة النظر فى هياكل الأجور بالنسبة للعمالة المصرية بجانب جهود دعم تأهيلها وتدريبها ووضع استراتيجيات قطاعية للتشغيل.

وفى السياق نفسه، تحدثت عائشة عبد الهادى، وزيرة القوى العاملة سابقا، عن دور النقابات العمالية كطرف أصيل فى العلاقة الثلاثية بينها وبين الحكومة وأصحاب الأعمال، فى استقرار أوضاع التشغيل والعمالة المصرية، خاصة أن معدلات إنتاجية العامل المصرى تعد الأعلى من نوعها على المستوى العالمى، مشيرة إلى مجموعة من المقترحات لتعزيز موارد صندوق التدريب بوزارة القوى العاملة، ووضع استراتيجية موحدة للتعليم الفنى بمشاركة جميع الوزارات المعنية كآلية مستقرة تضمن تنسيق الجهود الحكومية فى مجالات التدريب المهنى والتكنولوجى ومنح رخص مزاولة المهنة وفقا لذلك، وبما يرفع من قيمة العامل المصرى.

فيما قدم عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عددا من المقترحات لدعم أوضاع العمالة غير المنتظمة، وتعزيز قرارات المجلس القومى للأجور، مشددا على أهمية الربط بين التعليم وسوق العمل، وتشجيع برامج التعليم الفنى الداعمة لمتطلبات توفير العمالة الماهرة والمدربة بما يفيد القطاع الصناعى.

وقال إيهاب منصور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن هناك ضرورة لإجراء دراسة قطاعية شاملة لاحتياجات سوق العمل سنويا، مع تعزيز ثقافة إشراك العامل فى منظومة العمل الإدارية بما ينعكس على تحسين إنتاجيته، مطالبا بدراسة الأثر التشريعى للقوانين والتشريعات الحاكمة لمنظومة العمل.

فى حين، أوضح سيد نصر، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة تعد أنسب وسيلة لدعم أوضاع التشغيل والأجور، وذلك بالتنسيق بين وزارتى القوى العاملة والصناعة، مقترحا حصر القطاعات التى تعانى من عجز العمالة الفنية المدربة، وتوجيه برامج تدريبية عاجلة لتوفير احتياجاتها بالتعاون مع أصحاب المصلحة من مجتمع الأعمال، بما يسهم فى زيادة معدلات التوظيف بشكل سريع خلال الفترة الحالية.

وذكرت سولاف درويش، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن آليات تعزيز التدريب والتعليم المهنى تعد من أبرز الحلول المطروحة لدعم أوضاع التشغيل وزيادة فرص العمل حسب متطلبات السوق، بما يرفع من قيمة العامل المصرى خارجيا.

وأكد الدكتور أحمد الجيوشى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى سابقا، أنه لابد من استمرار الشراكة بين جهات العمل ومؤسسات التعليم الفنى وتوسيع التعاون بينهما على غرار تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، التى أطلقتها الدولة مؤخرا، مؤكدا أن التعليم الفنى داخل المصنع وتدريس الأطر النظرية فى المدرسة أصبح توجها عالميا يدعم سياسات التعليم المزدوج وتوفير متطلبات سوق العمل.

وفى السياق ذاته، أوضح الدكتور محمد عبد المقصود، مدير الإدارة العامة للتعليم الصناعى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة أعادت هيكلة منظومة التعليم الفنى عبر برامج متخصصة تحت إشراف القطاع الخاص بدءا من عام 2019، مشيرا إلى أنه من المنتظر بحلول العام المالى 2024/2025 تعميم تلك البرامج على مستوى كافة مدارس التعليم الفنى من حيث المناهج والتخصصات وطرق التدريس، بجانب إدخال تخصصات 29 مهنة جديدة فى سوق العمل إلى البرامج التعليمية بالمدارس الفنية.

وأشار إلى الخطوات الجارية لإصلاح أوضاع مدارس التعليم المزدوج وذلك على غرار نجاح تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية التى سوف يصل عددها فى العام المالى 2024/2025 إلى حوالى 100 مدرسة، وقامت بتخريج حوالى 3000 طالب حتى الآن، استطاعوا جميعهم إيجاد فرص العمل المناسبة فى ظل توافق المواد الدراسية بالمدارس التكنولوجية التطبيقية مع سوق العمل، ومضيفا أنه جار العمل على إنشاء 3 مدارس حديثة للتعليم الفنى فى مجالات الصناعات النسيجية.

وفى السياق نفسه، أشارت الدكتورة عبير عصام، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، رئيس مجلس أمناء إحدى مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إلى أن جمعيات المستثمرين تسهم بدور كبير فى دعم منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، لتخريج العمالة الماهرة فى مختلف المجالات، بما يخدم أوضاع التشغيل وتوفير فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، كأحد الأدوار المجتمعية المنوطة بمجتمعات المستثمرين، مضيفة أن هذه المدارس توفر التعليم الفنى المتطور فى مجالات تتوافق مع متطلبات سوق العمل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وتحدث سامى عبد الهادى، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن جهود إصلاح هيكل الأجور والتى من شأنها أن تتيح زيادة الحماية التأمينية والرعاية الاجتماعية والصحية، بجانب الحفاظ على الخبرات الفنية.

وأكدت الدكتورة هبة جاد الحق، مدير عام بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الجهاز يعتمد على معايير الحوكمة فى اختيار المتقدمين للوظائف العامة، وذلك بعد إجراء دراسات مستفيضة لاحتياجات مختلف القطاعات ومهارات المتقدمين، وهو ما ظهر جليا فى اختبارات تعيين عدد من الاحتياجات الوظيفية من المهندسين فى وزارتى النقل والموارد المائية والرى؛ لمواكبة احتياجات المشروعات القومية، بالإضافة إلى اختبارات تعيين 30 ألف معلم سنويا ضمن خطة لسد العجز فى أعداد المعلمين، بجانب الخطوات الجارية لتعيين عدد من الأئمة بوزارة الأوقاف، ووظائف قيادية بمصلحة الضرائب بوزارة المالية.

وشددت لمياء خيرى، مدير عام بالجهاز المركزى للمحاسبات، على أهمية خطط إصلاح الجهاز الإدارى للدولة، بما ينعكس على تحسين أوضاع التشغيل، كما أشارت الدكتورة سلمى صقر، معاون وزير الهجرة للعلاقات الدولية إلى مبادرة "مراكب النجاة"، التى أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية؛ لمواجهة الهجرة غير الشرعية، مضيفة أن المبادرة نجحت فى توفير مراكز تدريب مهنى لتأهيل المواطنين على المهارات الرقمية والحرفية، بما يوفر لهم فرص العمل داخليا ويجنبهم مخاطر الهجرة غير الشرعية، لافتة إلى عدد من الاتفاقيات التى أبرمتها الوزارة مع عدد من الدول لتحسين جوانب التدريب المهنى.

وقال طارق سيف، أمين عام الاتحاد المصرى للتأمين، أن الاتحاد يدرس عددا من التجارب فيما يتصل بتأمين العمالة غير المنتظمة لتوفير آليات تكفل التأمين على تلك الفئات خاصة أصحاب الورش الصغيرة، لافتا إلى أن هناك آلاف المصريين بالخارج يستفيدون من أعمال المجمعات التأمينية للاتحاد فى حالات السفر للخارج.

وأكد مصطفى أشرف، المدير القانونى بمبادرة "إرادة" بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه يتعين الاعتماد على دراسات تقييم الأثر التشريعى لكل قانون صادر، بما فى ذلك قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية والصحية، بما ينعكس مباشرة على جذب الاستثمار الأجنبى وتوفير فرص العمل الجديدة.

تجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أطلق سلسلة من ورش العمل فى 2 فبراير الماضى؛ بهدف الاستماع إلى كافة الآراء والأفكار لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وقام بتنظيم 15 ورشة عمل ـ حتى الآن ـ من مجمل 20 ورشة عمل مخططة فى إطار ذلك المشروع، انتهت إلى وضع توصيات فى مجالات آفاق النمو الاقتصادى، وأمن الطاقة، والأمن الغذائى، وسلاسل الإمداد، والزراعة، والصناعة، والاستثمار، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة الخارجية، والتنمية المستدامة، وأوضاع التشغيل، والإصلاحات الهيكلية، والسياسة المالية والدين، وسبل تعزيز الموارد من النقد الأجنبى، وذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.