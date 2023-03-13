وزير الرى يؤكد أهمية التدريب فى رفع قدرات الباحثين والعاملين بمجال المياه

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الموارد المائية والرى الدكتور هانى سويلم، أهمية دور التعليم العالى والتدريب فى رفع قدرات الباحثين والعاملين فى مجال المياه، بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة فى ظل أهمية الاعتماد على الشباب والكوادر المتميزة للتعامل مع مختلف التحديات المائية وتقديم حلول للتعامل معها.





جاء ذلك فى كلمة لوزير الرى خلال مشاركته فى الجلسة الحوارية التى نظمتها "الهيئة الألمانية للتبادل الثقافى (DAAD) عن التعليم العالى والتعاون البحثى بين الاتحاد الأوروبى ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأشار الدكتور سويلم إلى أهمية إتاحة الفرصة لشباب الباحثين بالمركز القومى لبحوث المياه ومهندسى الوزارة للتدريب والتأهيل من خلال تعزيز التعاون بين الهيئة الألمانية للتبادل الثقافى من جانب والمركز القومى لبحوث المياه والمركز الإقليمى للتدريب التابعين للوزارة من جانب آخر. وأوضح أن البحث العلمى من خلال الجامعات والمراكز البحثية مثل المركز القومى لبحوث المياه، يمثل أهمية بالغة فى مواجهة كافة أشكال التحديات التى يواجهها العالم حاليا، وخاصة فى مجال التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه والتى أصبحت واقعا نشهده فى العديد من الظواهر المناخية. وقال: "إن مواجهة هذه الظواهر المناخية المتطرفة، يستلزم حشد الجهود الدولية للتعامل معها وهو ما نجحت مصر فى تحقيقه خلال مؤتمر المناخ الماضى (COP27) من خلال إطلاق مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه مع التغيرات المناخية، وتنظيم يوم للمياه للمرة الأولى فى تاريخ مؤتمرات المناخ، وتنظيم جناح للمياه خلال المؤتمر".

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