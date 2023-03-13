ملتقى توظيف يوفر 1000 فرصة عمل لشباب أسيوط وذوى الهمم غدا

جدة - نرمين السيد - وذكرت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط، فى بيان، أنه سيجرى افتتاح ملتقى للتوظيف للشباب من الجنسين، يوفر ما يقرب من 1000 فرصة عمل فى 22 شركة من شركات القطاع الخاص والاسثتمارى للشباب من أبناء المحافظة أو المقيمين بداخلها، غدا الثلاثاء بالمرسى السياحى - حديقة الفردوس بأسيوط.

وأشارت إلى أن ذلك يأتى فى إطار جهود وزارة القوى العاملة ومديرياتها فى توفير فرص عمل حقيقية ولائقة للشباب من الجنسين داخل المنشآت العاملة فى المحافظة وتنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة فى هذا الشأن.

وأوضح مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط، على سيد مصطفى، أنه جرى التنسيق مع 22 شركة لتوفير أكثر من 1000 فرصة عمل للشباب من الجنسين الراغبين فى العمل من أبناء المحافظة أو المقيمين بها، من جميع المؤهلات، ومراعاة الحد الأدنى للأجور.

ولفت إلى أنه يوجد مكان مخصص لذوى الهمم لتسجيلهم وتوفير فرص عمل مناسبة لهم، فى إطار سعى المديرية إلى توفير فرص عمل للشباب وذوى الهمم.