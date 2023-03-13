رئيس هيئة الرعاية الصحية يبحث مع السفير الكاميرونى تعزيز التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - ورحب الدكتور أحمد السبكى، بالسفير الكاميرونى لدى مصر، مشيرا إلى قوة الروابط المصرية الأفريقية، ولافتا إلى أن مصر تقف إلى جوار الأشقاء الأفارقة لدعمهم فى كافة المجالات، ومؤكدا تعزيز كل مسارات التواصل والتعاون التى تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة وتطوير كافة الخدمات، وفى مقدمتها الخدمات الصحية.



وناقش اللقاء، سبل تعزيز التعاون بين البلدين لنقل تجربة مصر الرائدة فى الإصلاح الصحى الشامل والتغطية الصحية الشاملة للأشقاء فى الكاميرون، وكذلك التعاون فى اجتذاب السياحة العلاجية القادمة من الكاميرون لمصر للعلاج بمستشفيات الهيئة، بما تمتلكه من إمكانات وتجهيزات طبية وغيرطبية هائلة تمكنها من تقديم خدمات طبية متميزة وعالية الجودة للمصريين والأفارقة والأجانب.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، خلال اللقاء، حرص هيئة الرعاية الصحية وجميع فروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات التأمين الصحى الشامل على تعزيز علاقات التعاون، ونقل الخبرات المصرية فى مجال الرعاية الصحية للأشقاء فى الكاميرون، والعمل على فتح أسواق جديدة بهذا المجال بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين.

وأشار السبكى، إلى أن هذا اللقاء يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدعم الأشقاء من القارة السمراء باعتبارهم امتدادا طبيعيا لمصر، وتوظيف كافة الإمكانات والخبرات المصرية لدعمهم فى تحقيق مستهدفات التنمية الخاصة بهم.



وأكد السبكى، أهمية تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية لتنشيط فرص السياحة العلاجية، مؤكدا أن الهيئة بما لديها من إمكانات ومستشفيات مجهزة بأحدث التجهيزات العالمية ومعتمدة وفقا لمعايير الاعتماد الدولية، بالإضافة للكوادر الطبية المدربة، ومشروعها للسياحة العلاجية "نرعاك فى مصر"، تستطيع تقديم خدمات السياحة العلاجية لكل الأشقاء الأفارقة، مما يسهم فى زيادة اقتصاد الدولة المصرية فى مجال السياحة العلاجية، وتحقيق نهضة اقتصادية شاملة، ولافتا إلى الفرص الاستثمارية التى أتاحتها منظومة التأمين الصحى الشامل فى شتى مجالات الرعاية الصحية بمصر، والتى يمكن التعاون بها.

وأبدى السفير محمدو لابرنج، سفير الكاميرون لدى مصر، إعجابه الشديد بتطورات الرعاية الصحية فى مصر، والتجربة المصرية الرائدة فى الإصلاح الصحى الشامل والتغطية الصحية الشاملة، مؤكدا أنها نموذجا لا بد وأن يحتذى به فى كافة الدول الأفريقية.

وتوجه سفير الكاميرون لدى مصر، بالشكر لرئيس هيئة الرعاية الصحية على هذا اللقاء، مؤكدا أنه يعكس اهتمام مصر بتعزيز علاقات التعاون مع الدول الأفريقية، ومؤكدا حرص بلاده على زيادة التعاون مع مصر، ومشيرا إلى أهمية العمل سويا من أجل تطوير الاستثمار والرعاية الصحية وتعزيز التنمية المستدامة فى القارة الأفريقية كلها، وخاصة فى حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية على تعزيز العلاقات الأفريقية.

تجدر الإشارة، إلى أن عدد كبير من المرضى الكاميرونيين يتوجهون لتركيا وتونس لإجراء التدخلات الطبية.

وشارك اللقاء من جانب السفارة الكاميرونية بالقاهرة، السيد أوسمانو زورمبا، السكرتير الأول فى السفارة، والسيد موسى الحاج، الملحق الإدارى فى السفارة.

كما شارك اللقاء من جانب هيئة الرعاية الصحية، الدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة، والدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة للشئون الصيدلية وإدارة الدواء، والدكتور أحمد حماد، مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفنى لرئيس الهيئة، والدكتور أحمد عاطف، المشرف العام على الإدارة العامة للتعاون الدولى والعلاقات الخارجية، والدكتورة شيماء عبدالله، نائب مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفنى لرئيس الهيئة.