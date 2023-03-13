القوى العاملة: دورة تدريبية مجانية على ” برامج الحاسب الآلى” لشباب كفر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 مارس 2023 10:26 صباحاً - قالت وزارة القوى العاملة في بيان لها اليوم الاثنين أن مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ فتحت باب التسجيل أمام الشباب للحصول على دورة تدريبية مجانية على "الحاسب الآلي" ، بمركز التدريب المهنى بفوه لمدة 40 يوماً بإجمالى ساعات تدريبية 200 ساعة للشباب من الجنسين الراغبين فى الحصول على التدريب ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالإهتمام بالشباب وتوفير فرص تدريب مناسبة وفقاً لمتطلبات سوق العمل بالمحافظات ..

وأوضح حازم على حسن مدير مديرية القوى العاملة بكفر الشيخ فى تقريره الذى تلقته الوزارة ، عن بدء التسجيل فى دورات الحاسب الآلى بمركز التدريب المهنى التابع للمديرية ، ويشمل البرنامج التدريبى الدراسة النظرية و العملية على أحدث أجهزة الحاسب الالي و برامج متطورة على برامج" Windows, Excel,Ward, net works, IT "، للشباب من الجنسين من أبناء المحافظة او المقيمين بداخلها ، وذلك لتأهيلهم للحصول على فرصة عمل مناسبة فى شركات ومصانع القطاع الخاص والإستثمارى .

وأضاف مدير المديرية أنه على من يرغب الالتحاق بالدورات بالحضور إلى مركز التدريب المهنى بفوه وعنوانه : أمام مستشفى التأمين الصحي طريق فوه- دسوق من الساعه 8.30 صباحا ، وقال أن التدريب سيتم باسبقية التسجيل ، كما ان الدورات غير متاحه للموظفين أو الذين مازالوا فى مرحلة الدراسة ، محدداً المستندات المطلوبة للتقديم ، وهى : صورة المؤهل الدراسى ، 2 صورة شخصية، وصورة بطاقة الرقم القومى،و شهادة تأدية الخدمة العسكرية للذكور ، والأولوية لذوى الهمم والقدرات اصحاب الإعاقة الحركية .