الصحة: مناظرة 420 ألف مواطن من طالبي كارت الخدمات المتكاملة خلال العام...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 مارس 2023 10:26 صباحاً - الصحة: مناظرة 155 ألف مواطن من طالبي السيارات المجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة خلال العام الماضي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مناظرة 419 ألفا و987 مواطنا من طالبي كارت الخدمات المتكاملة خلال عام 2022، وذلك من خلال اللجان الطبية التابعة للمجالس الطبية المتخصصة، في إطار حرص الدولة المصرية على رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن عدد المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تم مناظرتهم أمام اللجان الطبية، لطلب السيارات المجهزة المعافاة من الضرائب والرسوم الجمركية، بلغ 155 ألفا و592 مواطنا، خلال العام الماضي.

وأضاف «عبدالغفار» أن حالات الإعاقات المستحقة لكارت الخدمات المتكاملة تشمل البتر متعدد الأطراف أو بتر طرف واحد، والشلل الرباعي، والشلل الدماغي، وحالات ضمور العضلات (شلل الأطفال في طرف أو أكثر)، بالإضافة إلي حالات كف البصر، والإعاقات المتعددة، وحالات متلازمة داوون، والإعاقات الذهنية الأخرى -معدل ذكاء 35% أو أقل- إلى جانب حالات طيف التوحد، والتقزم.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد زيدان رئيس المجالس الطبية المتخصصة، إن خطوات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة تبدأ بتسجيل البيانات الشخصية للمواطن على الموقع الإلكتروني وتشمل (الاسم الرباعي، الرقم القومي، نوع الإعاقة، رقم الهاتف، العنوان) ويتم إخطار مقدم الطلب برسالة قصيرة على هاتفه المحمول بالموعد ومكان الكشف الطبي، منوها إلى أن الموقع يعمل على مدار الـ 24 ساعة.

وأشار «زيدان» إلى أن حالات الإعاقة يتم توجيهها إلى الجهات واللجان التابعة لوزارة الصحة، ولجان المستشفيات الجامعية، واللجان الطبية بمستشفيات القوات المسلحة والشرطة، مضيفا أنه تم زيادة عدد اللجان الطبية بمحافظات الإسكندرية، وأسيوط، وسوهاج، ويجري العمل على زيادة عدد اللجان لتغطية جميع محافظات الجمهورية.

يذكر أن طلبات المواطنين يتم تحويلها إلى وزارة التضامن الاجتماعي بعد انتهاء الإجراءات الطبية المطلوبة، لتقوم بإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، ونؤكد حرص وزارتي الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي والجهات المعنية على تسهيل حصول ذوي الإعاقة على كارت الخدمات المتكاملة وإتاحة التسجيل على الوقع الرسمي للوزارة http://pod.mohp.gov.eg/.