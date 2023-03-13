«القوى العاملة والعمل الدولية» تبحثان تعزيز اتفاقيات تحمى حقوق المهاجرين

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة القوى العاملة حرصها على تعزيز مبادئ وأساسيات هجرة العمالة المنتظمة ذات المنفعة المتبادلة والتنقل لبلدان شمال إفريقيا، وتعظيم فوائد هجرة اليد العاملة لدول المنشأ والمقصد، للعمال المهاجرين وأسرهم.





وقالت "القوى العاملة" فى بيان اليوم الإثنين أنها تنظم وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، خلال الفترة من 12 إلى 16 مارس الجارى بالقاهرة، ورشة تدريبية عنوانها: "تطوير اتفاقيات العمل الثنائية بشأن هجرة اليد العاملة والتفاوض حولها وتنفيذها "، بهدف تعزيز دور اتفاقيات العمل الثنائية،وحقوق العمال المهاجرين وحمايتهم، وذلك فى إطار برنامج "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال فى شمال إفريقيا" "THAMM"، والذى يجرى تنفيذه مع مركز التدريب الدولى التابع لمنظمة العمل الدولية.

وقالت آمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة القوى العاملة، إن الورشة تستهدف تدريب عدد من المسؤولين المصريين من وزارات "القوى العاملة، والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والتضامن الاجتماعى"، وكذلك الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، للتوعية بتنفيذ أفضل للاتفاقيات الثنائية الحالية لهجرة اليد العاملة والتفاوض بشأنها وذكرت أن الهدف أيضا أن يكتسب المشاركون مجموعة من المهارات التى ستسمح لهم بمراجعة اتفاقيات العمل الثنائية بشأن هجرة اليد العاملة الحالية ومعالجة التحديات الراهنة، والتعرف على الممارسات الجيدة فى البلدان المجاورة، وفهم عملية التفاوض وتقنيات الصياغة والتنفيذ والرصد والتقييم الفعال لتلك "الاتفاقيات".

وأشادت رئيس الإدارة المركزية فى مداخلة لها بالمشروع، وقالت إنه من المشروعات الناجحة التى قدمت مخرجات داعمة لأنشطة الوزارة فى عدد من المحاور ومنها رفع القدرات المؤسسية البشرية والفاعلة فى أنشطة الوزارة المختلفة، كما يمثل هذا المشروع منظومة متناغمة من التعاون بين كل الجهات المشاركة مما أثر على نتائج المستوى الفنى أيضا، لتحسين مستوى الخدمة الجماهيرية المقدمة لقطاع عريض من راغبين العمل بالداخل والخارج.

وجاء فى البيان أن فرح البطراوى، المنسق الوطنى لبرنامج" THAMM"، بالمنظمة أشارت إلى أن تصميم هذا البرنامج التدريبى عن اتفاقيات العمل الثنائية بشأن هجرة اليد العاملة جاء ليتوائم مع السياق المصرى ويستهدف المسؤولين ذو الصلة لتعزيز قدراتهم فى صياغة وابرام ومراجعة وتنفيذ اتفاقيات العمل الثنائية التى تتماشى مع معايير العمل الدولية، مما يساهم فى النهاية فى تعزيز آليات الحماية مع دول المقصد.

يذكر أن برنامج "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال فى شمال إفريقيا" (THAMM) الممول من الاتحاد الأوروبى، يهدف إلى تعزيز هجرة العمالة المنتظمة ذات المنفعة المتبادلة والتنقل لبدان شمال إفريقيا، كذلك وتعظيم فوائد هجرة اليد العاملة والتنقل لبلدان المنشأ والمقصد، للعمال المهاجرين وأسرهم، ويتم تنفيذ برنامج THAMM فى ثلاث دول، وهى: "مصر وتونس والمغرب" ويستمر حتى أكتوبر 2023.