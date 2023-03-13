رئيس الوزراء يصدر قرارا بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعى المورد لتوليد الكهرباء .. اعرف التفاصيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 مارس 2023 09:30 صباحاً - أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء قرار، بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لتوليد الكهرباء بـ 3 دولارات / مليون وحدة حرارية بريطانية لشركات إنتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا؛ لمتابعة موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق ACI""، والتأكد من تطبيق مختلف الخطوات التى من شأنها أن تسهم فى إتاحة المزيد من التيسيرات لإجراءات الإفراج عن السلع والبضائع المتواجدة بالموانئ المصرية.