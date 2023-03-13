" الأرصاد الجوية " : فرص أمطار على السواحل الشمالية الغربية.. والعظمى بالعاصمة 28 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 مارس 2023 09:30 صباحاً - أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم الاثنين مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية الغربية حار على جنوب الصعيد بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة مساء قد تكون رعدية أحيانا على مناطق وفترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى تغزر أحيانا على السلوم ومطروح ، مع وجود نشاط رياح على أغلب الأنحاء .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين، القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 14 درجة.