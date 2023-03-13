”القوى العاملة” تشارك في ملتقى توظيف لخريجي السياحة والفنادق والمطاعم بالدقهلية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 مارس 2023 09:29 صباحاً - شاركت مديرية القوى العاملة بالدقهلية في ملتقى التوظيف لخريجي السياحة والفنادق الذي أقيم بجامعة المنصورة تحت شعار " كوادر سياحية بفكر مستدام " بحضور الدكتور محمود المليجي نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،والدكتور محمد احمد عبد اللطيف عميد كلية السياحة والفنادق ومساعد وزير الآثار الأسبق..تم افتتاح الملتقى في التاسعة صباحا

و شارك به أكثر من ٣٠ شركة عالمية تعمل في هذا المجال لاختيار أفضل العناصر من خريجي كلية السياحة والفنادق لشغل الوظائف الشاغرة بهذه الشركات .

وفي كلمته نقل المستشار ياسر سعيد وكيل وزارة القوي العامله بالدقهلية تهنئة معالي الوزير حسن شحاته وزير القوى العاملة لجموع الحاضرين بقرب حلول شهر رمضان المبارك..مشدداًِ على ضرورة تكاتف وتضافر سواعد جميع ابناء الوطن من أجل اجتياز هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها العالم أجمع ، معربا عن ثقته بأن أبناء هذا الوطن قادرين على تحويل المحن التي يمر بها العالم إلى منح تدفع بلادهم لتكون دائما في مقدمة الدول التي تجتاز المصاعب دون خسائر تذكر .

كما استعرض الفرص التدريبية التي تقدمها الوزارة من خلال مراكز التدريب التابعة لها والتي تتمثل في أربعة مراكز ثابتة بالإضافة إلى مركز تدريب متنقل يجوب القرى والنجوع ليقدم خدمة تدريبية متميزة للفئات الاكثر احتياجا لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ في إطار مبادرة حياه كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.