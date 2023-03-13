فاعليات البرنامج التدريبي على برامج التوعية الصحية لرعاية مرضى السكري

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 مارس 2023 09:29 صباحاً - فى اطار انطلاق مبادرة هيئة الرعاية الصحية لدعم مرضى السكري، نظمت إدارة التوعية والمبادرات بهيئة الرعاية الصحية بالتعاون مع شركة نوفونورديسك فاعليات ورشة عمل تدريبية patient education training & workshop ، استهدفت 45 متدرب من الصيادلة بكافة المنشآت التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية

▪تهدف ورشة العمل لتنمية مهارات الصيادلة فى تقديم المشورة الصحية والفعالة وتعزيز دور patient educator بالوحدات والمراكز والمستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإعتبارهم الأكثر إتصالًا بمرضى السكري أثناء صرف العلاج الشهري، وتزويدهم بأحدث الممارسات والإرشادات والأدلة الطبية المتبعة عالمياً فيما يخص مرض السكري، وكذلك الاستفادة من خبرات شركاء النجاح بشركة نوفونورديسك المتخصصة فى مجال رعاية مرضى السكرى لإعداد وتأهيل المثقف الصحي لتقديم برامج دعم مرضى السكري

▪ارتكزت الورشة التدريبية على عدة محاور منها :-

الإعداد الطبي للمثقف الصحي

أهمية الدعم النفسي والتثقيف الصحي بنمط الحياة الصحي السليم لمرضى السكرى وذويهم .

ورشة تطبيقية عن دور المثقف الصحي.

▪قام بالتدريب من جانب شركة نوفونورديسك كل من:-

●د. فاروق زكي_ مدير العلاقات الحكومية بالشركة.

● د. مصطفى يونس_ مدير برنامج نوفوكير لرعاية مرضي السكر.

●د. مني المنياوي_ عضو فريق التوعية الطبية بالشركة

●د. كيرولس باسم _ عضو فريق التوعية الطبية بالشركة

وشارك بالتدريب من الهيئة العامة للرعاية الصحية كل من:-

● د. رضوى إمام_ المشرف العام علي التوعية والمبادرات الصحية بهيئة الرعاية الصحية .

●د. إسراء عبدالرازق_ عضو إدارة الصيدلة برئاسة الهيئة

تم التدريب تحت إشراف كلًا من:

●د. محمود الديب_ مدير مشروع التأهيل الإلزامى

●د. هبة عويضة_ مدير إدارة التدريب والتطوير.

● د. إيرينى فرج - مدير مشروع التدريب الالزامى بفرع الإسماعيلية

● د. نهى شهاب_ منسق التدريب الإلزامي بفرع الإسماعيلية.