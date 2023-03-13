”القوى العاملة” مع ”العمل الدولية” لتعزيز إتفاقيات تَحمي حُقوق ”المهاجرين”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 مارس 2023 09:29 صباحاً - أكدت وزارة القوى العاملة في بيان لها اليوم الإثنين حرصها على تعزيز مبادئ وأساسيات هجرة العمالة المنتظمة ذات المنفعة المتبادلة والتنقل لبلدان شمال أفريقيا،وتعظيم فوائد هجرة اليد العاملة لدول المنشأ والمقصد، للعمال المهاجرين وأسرهم..وقالت "الوزارة" أنها تُنظم وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية،التابعة للأمم المتحدة ،خلال الفترة من 12 إلى 16 مارس الجاري بالقاهرة،ورشة تدريبية عنوانها:"تطوير إتفاقيات العمل الثنائية بشأن هجرة اليد العاملة والتفاوض حولها وتنفيذها "،بهدف تعزيز دور إتفاقيات العمل الثنائية ،وحقوق العمال المهاجرين وحمايتهم، وذلك في إطار برنامج "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا " "THAMM"،والذي يجرى تنفيذه مع مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية..

وبحسب بيان صحفي اليوم قالت أمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة القوى العاملة ، أن الورشة تستهدف تدريب عدد من المسؤولين المصريين من وزارات: القوى العاملة،و الهجرة وشؤون المصريين بالخارج ،و التضامن الاجتماعي ،وكذلك الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ،للتوعية بتنفيذ أفضل للاتفاقيات الثنائية الحالية لهجرة اليد العاملة والتفاوض بشأنها وذكرت أن الهدف أيضاً أن يكتسب المشاركون مجموعة من المهارات التي ستسمح لهم بمراجعة اتفاقيات العمل الثنائية بشأن هجرة اليد العاملة الحالية ومعالجة التحديات الراهنة ، والتعرف على الممارسات الجيدة في البلدان المجاورة،وفهم عملية التفاوض وتقنيات الصياغة والتنفيذ والرصد والتقييم الفعال لتلك "الإتفاقيات"..

وأشادت رئيس الإدارة المركزية -في مداخلة لها- بالمشروع وقالت أنه من المشروعات الناجحة التى قدمت مخرجات داعمة لأنشطة الوزارة فى عدد من المحاور ومنها /رفع القدرات المؤسسية البشرية والفاعلة فى أنشطة الوزارة المختلفة،كما يُمثل هذا المشروع منظومة متناغمة من التعاون بين كافة الجهات المشاركة مما أثر على نتائج المستوى الفنى أيضاً ،لتحسين مستوى الخدمة الجماهيرية المقدمة لقطاع عريض من راغبين العمل بالداخل والخارج .

وجاء في البيان أن فرح البطراوي، المنسق الوطني لبرنامج" THAMM"، بالمنظمة أشارت إلى أن تصميم هذا البرنامج التدريبي عن اتفاقيات العمل الثنائية بشأن هجرة اليد العاملة جاء ليتوائم مع السياق المصري ويستهدف المسؤولين ذو الصلة لتعزيز قدراتهم في صياغة وابرام ومراجعة وتنفيذ اتفاقيات العمل الثنائية التي تتماشى مع معايير العمل الدولية، مما يساهم في النهاية في تعزيز آليات الحماية مع دول المقصد.

يذكر ان برنامج "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا" (THAMM) الممول من الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى تعزيز هجرة العمالة المنتظمة ذات المنفعة المتبادلة والتنقل لبدان شمال أفريقيا، كذلك وتعظيم فوائد هجرة اليد العاملة والتنقل لبلدان المنشأ والمقصد، للعمال المهاجرين وأسرهم. ويتم تنفيذ برنامج THAMM في ثلاث دول، وهي :مصر وتونس والمغرب ويستمر حتى أكتوبر 2023.