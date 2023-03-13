”القوى العاملة”:شهادات لـ” الدفعة الأولى” على مهن مُستحدثة يحتاجها سوق العمل بالأسكندرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 مارس 2023 09:29 صباحاً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الأسكندرية بشأن فعاليات حفل تسليم شهادات إتمام التدريب لـ 28 متدرب ومتدربة بقاعة المديرية ، وذلك بعد انتهاء البرامج التدريبية التى نظمتها المديرية علي بعض المهن التدريبية المستحدثه وهي: الكوافير ، وستائر ومفروشات ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بملف التدريب المهني لتخريج شباب مؤهل ومدرب على مهن يحتاجها سوق العمل بالمحافظات .

وأوضح محمد كمال وكيل مديرية القوى العاملة بالإسكندرية في تقريره للوزارة ،اليوم الاثنين انه تم خلال الاحتفالية تسليم شهادات التخرج للمتدربين بعد اجتيازهم الاختبار النهائي لعدد 13 متدرب ومتدربة علي مهنه الكوافير ، وايضا عدد 15 متدربة علي مهنة ستائر ومفروشات بعد تدريبهم بمركز تدريب مهني الحضرة ، كما استمع وكيل المديرية لمطالب الشباب في مجال التدريب والتى تمثلت فى زيادة فترة التدريب علي مهنة الكوافير للحصول على قدر أكبر من المعرفة والمهارة حول تلك المهنة .

وأكد وكيل المديرية انه سيتم عقد ورش عمل لهم وذلك لزيادة الخبرة والتطبيق العملي لهم حتي يتمكنوا من الحصول على فرص العمل في مختلف المجالات التي تم التدريب عليها بالمراكز التدريبية ،وأصاف: جميع الدورات التدريبية بجميع مراكز التدريب المهني وايضا الوحدة المتنقلة مجانية لجميع المتدربين على المهن التى يتطلبها سوق العمل للشباب من الجنسين فى قرى ومدن المحافظة ..حضر الفعاليات داليا عبد المجيد باحث بإدارة التدريب المهني ، ونورا محمد مدير مركز تدريب مهني الحضرة ، ومحمد علي مدرب مهنه الكوافير، وياسمين احمد حبشي مدرب مهنة الكوافير ، ووائل خضير مدرب مهنة الستائر والمفروشات .