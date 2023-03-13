”القوى العاملة” : غداً الثلاثاء ..”ملتقى توظيف” يُوفر 1000 فرصة عمل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 مارس 2023 09:29 صباحاً - أعلنت وزارة القوى العاملة عن "ملتقى توظيف" بأسيوط يُوفر 1000 فرصة عمل ..وقالت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط ، في بيان تلقته "الوزارة" اليوم الإثنين : افتتاح ملتقى للتوظيف للشباب من الجنسين يوفر ما يقرب من 1000 فرصة عمل ،في 22 شركة من شركات القطاع الخاص والإسثتمارى للشباب من أبناء المحافظة او المقيمين بداخلها وذلك غداً الثلاثاء الموافق 14 مارس 2023 ، بالمرسى السياحى - حديقة الفردوس بأسيوط ..يأتى ذلك فى إطار جهود وزارة القوى العاملة ومديرياتها فى توفير فرص عمل حقيقية ولائقة للشباب من الجنسين داخل المنشآت العاملة فى المحافظة وتنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة فى هذا الشأن .

وأوضح على سيد مصطفى مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط :تم التنسيق مع 22 شركة لتوفير أكثر من 1000 فرصة عمل للشباب من الجنسين الراغبين فى العمل من ابناء المحافظة او المقيمين بها ، من جميع المؤهلات ( ذكور واناث ) ، كما تم مراعاة الحد الأدنى للاجور ، وأنه يوجد مكان مخصص لذوى الهمم القدرات الخاصة لتسجيلهم وتوفير فرص عمل مناسبة لهم ، وذلك فى إطار سعى المديرية على خلق وتوفير فرص عمل للشباب وذوى الهمم .