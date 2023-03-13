”القوي العاملة”:جولة في مواقع إنتاج بالبحر الأحمر للتوعية بتعيين ”ذوي همم”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 مارس 2023 09:29 صباحاً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر ، بشأن تنظيم جولة ميدانية لمكتب عمل رأس غارب والذى يبعد ١٦٠ كيلو من مدينة الغردقة ،لمتابعة جودة الخدمات التي يؤديها المكتب للمواطنين ، وكذلك بحث المشكلات التى تواجهه في تنفيذ المهام والمسئوليات مع الشركات على أرض الواقع ، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير القوي العامله حسن شحاتة ، بضرورة التأكد من جوده الخدمات المقدمة للمواطنين وسرعه انجازها ..

واوضح هارون عبد العزيز مدير مديرية القوي العاملة بالبحر الاحمر في تقريره ،اليوم الاثنين قيامه بجولة تفقدية لمكتب العمل اطمأن خلالها علي الخدمات التى يقدمها المكتب ، ومعرفة ما يواجه المفتشين من مشكلات اثناء تأديه اعمالهم ، خاصة المرتبطة بتعيين ذوى الهمم والقدرات داخل منشآت القطاع الخاص والإستثمارى وقطاع الاعمال العام وسبل حلها ، كما قام بزيارة ميدانية لشركة السويس للزيت الموجودة علي ساحل مدينه غارب بهدف التعرف علي اسلوب العمل بهذه الشركات ورافقه في الزيارة جمال بونو مدير مكتب عمل غارب وايمن عطيه من العاملين بالمديريه؛ حيث إطمأن على احوال العمالة بها وأماكن الاقامة مشيداً خلال الزيارة بنظام العمل الذى يتوافر فيها اشتراطات السلامة والصحة المهنية بمعايير عالميه نظرا لطبيعه العمل في قطاع البترول.

وفى نفس السياق استعرض مدير المديرية لمسئولى الشركة احكام القانون رقم ١٠ لسنه ٢٠١٨ الخاص بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وانه القانون الخاص بهذه الفئة والذى نصت المادة ٢٢ منه بعدم إستثناء اي منشأه اي كان نوعها او تابعيتها بما فيها الادارات الحكومية من تعيين نسبه الـ ٥٪ من هذه الفئة ، وقد جرى الاتفاق على قبول المرشحين من قبل مكتب العمل للشركة من ذوي الهمم إيماناً منها بالمسؤولية المجتمعية تجاههم وتنفيذاً لتوجيهات القياده السياسية.. كما وجه مدير المديرية الشكر والتقدير لمسئولى الشركة علي التعاون المتبادل فى الرؤي لتحقيق الصالح العام لمصرنا الحبيبة ، ووجه باستكمال الزيارات الى الشركات العاملة في المحافظة للتوعية بأهمية تعيين ذوى الهمم بنسبة 5 % من إجمالى العاملين بالشركات لدمجهم في المجتمع .