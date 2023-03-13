القوى العاملة: تسليم عقود عمل لذوي همم الإسماعيلية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 مارس 2023 09:29 صباحاً - أعلنت وزارة القوى العاملة عن تسليم عقود عمل لذوي همم بمحافظة الإسماعيلية ،وجاء في تقرير تلقته "الوزارة" اليوم الإثنين عن أنه وفى إطار توجيهات القيادة السياسية للسيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي،و لتعليمات الوزير حسن شحاته وزير القوى العاملة ورؤية الدولة لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة فى توفير فرص عمل للاشخاص ذوى الهمم وادماجهم فى سوق العمل قام محمد طلعت مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية بتسليم 11 عقد عمل لذوي همم ،في شركة جيد تكستايل بالمنطقة الحرة ليصل بذلك عدد المعينين بالشركة من ذوى الهمم 152 عاملاً ،من اجمالى العاملين البالغ عددهم ٢٩٨٠ عامل..حضر لقاء تسليم العقود امين عبدالله أمين و محمد هشام احمد إدارة الموارد البشرية

وجاء في التقرير ايضا تسليم عدد ٢ عقد عمل مماثلة في شركة سوكس ليدر للجوارب بحضور محمد صالح مدير شئون العاملين،واضاف التقرير انه عقب التسليم عُقدت ندوة توعيه لذوى الهمم بديوان عام المديرية تحت إشراف مدير المديرية

و القائمين عليها المهندس سامح عهدى مدير إدارة السلامة و الصحة المهنية

وسامية عبد السلام،مدير مكتب تفتيش عمل الإسماعيلية للتعريف و شرح خطة الطوارئ و شرح مخاطر المهنة،وواجبات العامل .