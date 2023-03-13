الطقس الآن..رمال مثارة وانخفاض الرؤية على القاهرة وأمطار بمطروح

جدة - نرمين السيد - قالت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، إن القاهرة تشهد أجواءً مغبرة، ما يؤدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، وكذلك فى الوجه البحرى ومناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناه.





وبينت فى منشور عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أن الظاهرة المؤثرة الآن على القاهرة الكبرى "رمال مثارة ومستوى الرؤية 4000 متر". ولفتت إلى أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من أقصى غرب البلاد (السلوم - سيدى برانى - مطروح)، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

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