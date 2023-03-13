تأكيد مدبولى أن حدائق الفسطاط تجربة سياحية فريدة بقلب العاصمة يتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - وأبرزت صحيفة (الجمهورية) تأكيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أن تطوير حدائق الفسطاط يعد أحد أهم مشروعات تطوير المناطق التاريخية والأثرية التى تنفذها الدولة، حيث يوفر متنفسا فى قلب العاصمة، يتضمن مناطق تراثية وترفيهية وثقافية تحقق تجربة سياحية فريدة للزوار والسائحين.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية أمس، لأعمال تنفيذ مشروع تطوير "حدائق الفسطاط"، يرافقه محافظ القاهرة خالد عبد العال، وعدد من المسئولين، واستشارى المشروع.

وخلال الجولة، وجه رئيس الوزراء بتسريع أعمال الزراعات فى منطقة مشروع تطوير حدائق الفسطاط، خاصة أن هذا التوقيت هو الأنسب للزراعة، كما ناقش مع المسئولين عن المشروع بعض جوانب البنية التحتية لإتمام الزراعات الخاصة بالمشروع..وزار مدبولى ومرافقوه منطقة التلال، وتعرف على أعمال تنفيذ هذه المنطقة ضمن مكونات المشروع.

وأشار المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية إلى أن المنطقة تشهد تنفيذ 3 تلال رئيسية، ترتفع كل تلة لما يقرب من 70 مترا، مع عمل مصاطب لهذه التلال، تكون بمثابة مسارات للصعود لقمتها، لتغدو هذه المنطقة أحد معالم القاهرة السياحية، حيث تطل على منطقة أهرامات الجيزة، وجامع محمد على وجبل المقطم، وجامع السلطان حسن، وغيرها من المعالم التى تميز القاهرة.

كما زار رئيس الوزراء ساحة مسجد عمرو بن العاص، وتعرف على أعمال التطوير التى تتم، وتشمل الساحة وملحقاتها، بما فى ذلك مدخل الساحة من ناحية المسجد، والبوابات، والمسطحات الخضراء، والنافورة الرئيسية، والسلم الرئيسى، وسوق الفسطاط، وأحواض الزراعة، والنخيل، والتراسات، والنصب التذكارى.

وتوجه مدبولى ومرافقوه، لمتابعة الموقف التنفيذى للمرحلة الثانية من مشروع تطوير سور مجرى العيون حيث وجه بسرعة البدء فى تنفيذ خطة تطوير منطقة "السكر والليمون"، التى تأتى ضمن المرحلة الثانية من مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، مشيرا لجهود الدولة المبذولة لتنفيذ مخططات متكاملة لإعادة إحياء مناطق القاهرة التاريخية، تحقيقا للاستفادة من هذه المواقع التاريخية المميزة فى جذب المزيد من الحركة السياحية.

وسلطت صحيفة (المصرى اليوم) الضوء على إعلان مجلس الوزراء التوافق على أن تبدأ إجراءات طرح شركتى "وطنية" و"صافى" ضمن برنامج الطروحات، وذلك من خلال مستشار الطرح، بعد غد، والذى سيتواصل مع المستثمرين، ويتيح البيانات الخاصة بالشركتين، حيث تستهدف عملية الطرح تعظيم قيمتهما، وجذب مستثمرين من القطاع الخاص، المحلى أو الأجنبى، بعد إتمام عملية تهيئة طرح الشركتين التى أشرف عليها صندوق مصر السيادى، مشيرا إلى أنه تم التوافق أيضا، من خلال اللجنة المعنية بمتابعة برنامج الطروحات، على طرح 4 شركات كبرى أخرى من خلال بنوك استثمار دولية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، حرص الحكومة على متابعة الخطوات التنفيذية لبرنامج الطروحات، الذى سبق إعلانه، والذى يأتى ضمن تنفيذ مخرجات وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، ويسهم فى زيادة معدلات الاستثمار الأجنبى، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى النمو الاقتصادى، وتوسيع قاعدة الملكية.

جاء ذلك خلال رئاسته اجتماعا، أمس، لمتابعة الخطوات التنفيذية لبرنامج الطروحات الحكومية، بحضور كل من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وأيمن سليمان المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى.

وصرح السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض خطوات تنفيذ برنامج الطروحات التى ستتم عن طريق الطرح العام للشركات المعلن عنها من قبل عبر البورصة المصرية، أو طرحها لمستثمر استراتيجى، أو من خلال طرح جزء من الشركة فى البورصة، والجزء الآخر من خلال مستثمر استراتيجى، وذلك ضمن جهود الدولة، لدعم وتشجيع القطاع الخاص، والتى من شأنها زيادة إسهامه فى الاقتصاد المصرى، وزيادة رأس المال الأجنبى.