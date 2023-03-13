تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين ودرجات الحرارة المتوقعة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الاثنين، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.





وذكرت الهيئة، أنه من المتوقع أمطار خفيفة إلى متوسطة مساء قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، قد تغزر أحيانا على السلوم ومطروح، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.. كما متوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

وأضافت أنه متوقع أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 28 15

العاصمة الإدارية 28 14

6 أكتوبر 29 15

بنهــــا 28 15

دمنهور 27 13

وادى النطرون 27 13

كفر الشيخ 28 15

المنصورة 28 15

الزقازيق 29 15

شبين الكوم 28 14

طنطا 28 14

دمياط 27 13

بورسعيد 27 13

الإسماعيلية 28 14

السويس 28 14

العريش 26 13

رفح 26 13

رأس سدر 26 16

نخل 27 05

كاترين 22 07

الطور 27 16

طابا 28 15

شرم الشيخ 29 16

الإسكندرية 21 13

العلمين الجديدة 21 13

مطروح 19 12

السلوم 18 11

سيوة 24 12

رأس غارب 30 15

الغردقة 28 16

سفاجا 30 14

مرسى علم 30 14

شلاتين 30 14

حلايب 27 15

أبو رماد 27 15

رأس حدربة 28 15

الفيوم 29 11

بنى سويف 29 12

المنيا 29 12

أسيوط 29 12

سوهاج 30 13

قنا 30 13

الأقصر 30 14

أسوان 31 14

الوادى الجديد 31 12

أبوسمبل 30 14