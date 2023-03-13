مطار الغردقة الدولى تضبط تهريب عدد من الأقراص المخدرة

جدة - نرمين السيد - تمكن رجال جمارك مطار الغردقة الدولى برئاسة عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة وهشام شرارة، مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.





ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من باريس على رحلة طائرة ترانس فير اشتبه طارق منصور مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول الدولى فى راكبة فرنسية قادمة من باريس، بتمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد حسام مأمور الفحص وابتسام عبيد رئيس القسم تلاحظ وجود عبوات دوائية. وبالعرض على إبراهيم عبدالحكيم المشرف على صاله الوصول الدولى قرر تكليف محمد عادل بتفتيش حقائب الراكبة فتبين وجود ٣٨ شريطا مرقوما عليه ترامادول بتركيز ٥٠ مليجرام بإجمالى ٣٥١ قرصا بين طيات الملابس داخل الحقائب. وقام بالجرد والتحريز عمر البارودى مصطفى مختار وأحمد سطوحى بحضور أحمد عسكر من مكافحة التهريب ومصطفى جنيدى وعصام عباس مدير إدارة الامن الجمركى. قرر عبد العال نعمان مدير عام جمارك مطار الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونيه وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ٨ لسنه ٢٠٢٣ وإحاله الراكبة للنيابة العامة بعد العرض على عمر خليفه رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية. يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

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