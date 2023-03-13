جدة - نرمين السيد - وأوضح، خلال مداخلة مع برنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة cbc: «إحنا مصريين من أصول أرمينية وبنتشرف بده.. وبناخد كل حقوقنا كاملة في مصر».
وأكد أنهم متواجدين منذ 4 أجيال فى مصر، كما أشار إلى تواجدهم فى القاهرة منذ عهد محمد على باشا.
وأضاف أنهم عاشوا فى مصر ولم يشعروا بغربة، قائلا: "أخذنا كل حقوقنا كمصريين كاملين وليس أرمن، ومصر كانت من أول الدول التى استقبلت الأرمن وتم احتضاننا من عهود طويلة.
وتابع، الشعب الأرمينى وأرمينيا يريدون رد الجميل لمصر، واختيار واحد من الشوارع الكبرى فى العاصمة الأرمينية وإطلاق اسم مصر عليها محاولة لرد الجميل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عضو الجالية الأرمينية يعلق على إطلاق اسم مصر على شارع بعاصمة أرمينيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.