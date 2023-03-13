عضو الجالية الأرمينية يعلق على إطلاق اسم مصر على شارع بعاصمة أرمينيا

جدة - نرمين السيد - وأوضح، خلال مداخلة مع برنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة cbc: «إحنا مصريين من أصول أرمينية وبنتشرف بده.. وبناخد كل حقوقنا كاملة في مصر».

وأكد أنهم متواجدين منذ 4 أجيال فى مصر، كما أشار إلى تواجدهم فى القاهرة منذ عهد محمد على باشا.

وأضاف أنهم عاشوا فى مصر ولم يشعروا بغربة، قائلا: "أخذنا كل حقوقنا كمصريين كاملين وليس أرمن، ومصر كانت من أول الدول التى استقبلت الأرمن وتم احتضاننا من عهود طويلة.

وتابع، الشعب الأرمينى وأرمينيا يريدون رد الجميل لمصر، واختيار واحد من الشوارع الكبرى فى العاصمة الأرمينية وإطلاق اسم مصر عليها محاولة لرد الجميل.