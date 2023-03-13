سفير مصر فى صربيا يكشف آخر مستجدات حالة الشاب ضحية الحريق (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأوضح، خلال مداخلة مع برنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة cbc، أنه حاول إنقاذ أطفاله ولكنه أصيب بحروق شديدة خلال عملية الانقاذ ولم يستطع إنقاذهم.

وأضاف أن الحالة فى تحسن مستمر ومستمرين فى التواصل مع ذويه وأشقائه سواء الذين وصله لصربيا وبعض الأقارب من المتبرعين بالجلد للمواطن المصاب.