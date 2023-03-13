كبير الأثريين: الحضارة المصرية القديمة كانت تقدس المرأة

جدة - نرمين السيد - وأوضح، خلال برنامج "من مصر"، الذى يعرض على قناة cbc، ويقدمه الإعلامى عمرو خليل، أن المرأة تعد أهم شيء فى ركائز الحضارة المصرية، موضحا أن المصرى كان يرى ضرورة الانتظام فى الأرض كما يوجد انتظام فى السماء.
وأضاف، أن الحضارة المصرية القديمة كانت منفتحة وليست ذكورية وتقدس المرأة بدليل وجود ملوك وملكات فى نقوش الحضارة.
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