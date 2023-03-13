الأرصاد: تقلبات جوية اليوم وانخفاض فى درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك حالة من التقلبات الجوية اليوم تبدأ على أقصى الساحل الغربى عند مطروح والسلوم صباحا بسقوط أمطار متفاوتة الشدة يصاحبها الرعد فى بعض الأحيان.





وأوضحت، لكن الأجواء تكون مختلفة تماما فى ساعات الصباح على القاهرة، حيث تتأثر القاهرة وشمال الصعيد برياح جنوبية تؤدى الى ارتفاع درجات الحرارة ومن المتوقع أن تسجل القاهرة 28 درجة؛ ولكن سرعان ما تنخفض درجات الحرارة مع دخول الليل كما يوجد فرصة لسقوط أمطار خفيفة. كما تنشط الرياح على بعض المناطق منالقاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

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