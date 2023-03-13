تحصين 76 ألفا و610 رؤوس ماشية فى أسبوع بالدقهلية

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، أنه فى إطار أعمال الحملة القومية الأولى لعام 2023 لمقاومة الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض فقد بلغ إجمالى ما تم تحصينه حتى الآن منذ بدء أعمال الحملة فى 4 مارس الحالى يصل إلى 76 ألفا و610 رؤوس ماشية على مستوى المحافظة.





وأكد " مختار " فى تصريح اليوم الأحد، على ضرورة تضافر جهود كافة الأجهزة المعنية مع الوحدات المحلية لتقديم كل أوجه الدعم لإنجاح حملات التحصين بمراكز ومدن المحافظة، مشيرا لأهمية التوعية الشاملة لأصحاب رؤوس الماشية بنطاق المحافظة للمبادرة وسرعة تحصين الحيوانات ورؤس الماشية لديهم للحفاظ عليها من الأمراض وحمايتها.

كما أكد المحافظ أن حماية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها تعد هدفا قوميا موضحا أن الدولة تعمل على زيادة الإنتاج الحيوانى لتلبية احتياجات المواطنين، مشددا على ضرورة التوسع فى نشر التوعية للمربين وتجار الماشية بخطورة الأمراض الوبائية على الحيوانات والتى تمثل فى حالة انتشارها إهدارا لثروة يعمل الجميع على الحفاظ عليها وتنميتها.

من جانبه أوضح الدكتور السيد الحسنين وكيل الوزارة للطب البيطرى بالمحافظة أنه لا توجد أى حالات اشتباه بمرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وأن ما يتم تحصينه من رؤوس الماشية يشمل الأغنام والأبقار والجاموس والماعز، مشيرا إلى أن الحملة مستمرة حتى الانتهاء من تغطية رؤس الماشية المستهدفة بجميع القرى بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

وتابع الحسنين قوله أن مديرية الطب البيطرى تقوم كذلك بمراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحلية كما تقوم لجان الإرشاد بالمديرية بتوعية المواطنين ضد الأمراض الوبائية قبل التحصين.