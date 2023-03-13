أخبار مصرية

لمواجهة القطن.. بعثة الأهلى تطير إلى الكاميرون الأربعاء المقبل

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 مارس 2023 12:30 صباحاً - تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي جنوب أفريقيا ظهر الأربعاء المقبل، متوجهة إلى الكاميرون لخوض مباراة القطن الكاميروني التي تجمع الفريقين مساء الجمعة المقبل.

 

ويلتقي الأهلي مع القطن الكاميروني بمدينة جاروا ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

 

وبدأ الفريق استعداداته اليوم في جنوب أفريقيا، حيث خاض اللاعبون الذين شاركوا أمس أمام صن داونز تدريبات داخل صالة الجيم، فيما أدى باقي اللاعبين المران كاملًا، والذي اشتمل على جزء بدني وتدريبات الكرة، وخاض علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

 

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلًّا من: صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

 

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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