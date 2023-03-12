وزيرا التعليم العالى والرياضة ورئيس جامعة القاهرة يفتتحون صالون رؤى الشباب

جدة - نرمين السيد - وأضاف وزير التعليم العالى، أن القيادة السياسية تحرص على الدعم المتواصل للشباب وتوفير الرعاية اللازمة لهم.

جاء ذلك خلال افتتاحه فعاليات صالون رؤى الشباب فى نسخته الثالثة، تحت عنوان "رؤى الشباب حول وظائف المستقبل والتأهيل المهنى لسوق العمل"، والذى تنظمه جامعة القاهرة، تحت رعاية وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى، والشباب والرياضة.

حضر الفاعليات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عثمان الخشت القائم بعمل رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة دينا هلالى عضو مجلس الشيوخ ومؤسس الصالون، والدكتورة عمرو منتصر استشارى الصحة النفسية، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة القاهرة.

وخلال كلمته، أشار وزير التعليم العالى إلى أن الصالون يستهدف مناقشة رؤى الشباب حول وظائف المستقبل والتأهيل المهنى لسوق العمل، ورفع الوعى وبث روح الانتماء لدى الشباب، فضلا عن طرح الرؤى والأفكار وتبادل الحوار بين الشباب والمسئولين، كونه منصة حوارية تهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب فى التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

ولفت وزير التعليم العالى إلى إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى الأسبوع الماضى، مشيرا إلى أن المحور الرئيسى بالإستراتيجية يرتكز على الشباب، وأهمية ربط العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل.

ونوه بإنشاء مراكز التدريب المهنى ومراكز الإبداع والابتكار بالجامعات المصرية التى أصبحت جزءا لا يتجزأ من العملية التعليمية.

وفى هذا الصدد، أشاد وزير التعليم العالى بمجهودات الجامعات المصرية، مؤكدا أهمية إدراج جامعاتنا بالتصنيفات الدولية، وأن المعيار الرئيسى بتلك التصنيفات يركز على توظيف خريجى الجامعات بعد التخرج مباشرة، ومدى ارتباط تلك الوظائف بتخصصاتهم، هذا بالإضافة إلى معايير البحث العلمى والأبحاث المنشورة ومعدلات النشر وغيرها من المعايير.

وفى كلمته، وجه الدكتور أشرف صبحى الشكر لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى وللجامعات المصرية على دعم التعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وأكد أن كل مؤسسات الدولة تعمل لصالح شبابنا، مشيرا إلى أهمية تنظيم مثل تلك الفعاليات لتعزيز الوعى لدى الشباب المصرى حول القضايا المجتمعية والتحديات التى تواجه خطط التنمية المستدامة.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الصالون بمثابة منصة حوارية مهمة للشباب، للمساهمة فى تقديم رؤية وطنية نحو بناء الجمهورية الجديدة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، أهمية المنصات الحوارية بين مختلف الأجيال، والاستماع للشباب.

وأشار إلى أن صالون رؤى الشباب يركز على وظائف المستقبل والتأهيل لسوق العمل، والذى يعد من أهم محاور الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى التى أطلقها الدكتور أيمن عاشور الأسبوع الماضى.

كما أكد أهمية العمل فى إطار تلك الإستراتيجية المتطلعة للمستقبل، والتى تعمل من خلال أفق ومحاور بالغة الأهمية لتطوير التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر.

ولفت إلى إنشاء الجامعة لأول كلية للنانوتكنولوجى فى الشرق الأوسط، وأن الجامعة بصدد إنشاء كليات جديدة فى تخصصات الذكاء الاصطناعى وتكنولوجيا الفضاء وغيرها من التخصصات المهمة.