«الشباب والرياضة» تواصل تنفيذ رواق الأزهر للطفل والأسرة

جدة - نرمين السيد - تواصل وزارة الشباب والرياضة، فعاليات رواق الأزهر للطفل والأسرة، والتي تهدف إلى تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة، وتعديل السلوك الخاطئ لدى النشء والشباب والأسر المصرية، بالإضافة إلى النهوض بالقيم والأخلاق لدى النشء والشباب، والرد على التساؤلات التي تطرأ على أذهان الأسر المصرية.





جاء ذلك في سياق مواصلة الوزارة، ممثلة في الإدارة المركزية لتنمية النشء، ومن خلال الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، في تنفيذ فعاليات رواق الأزهر للطفل والأسرة بمراكز الشباب في مختلف المحافظات، بالتعاون مع الأزهر الشريف.

وذكرت وزارة الشباب والرياضة، في بيان مساء اليوم الأحد، أن فعاليات الرواق الأزهري للطفل والأسرة بمراكز الشباب تناول هذا الأسبوع موضوعات: التعرف على فضل الصدق في القرآن الكريم، وفضل حفظ القرآن الكريم، والدين وعلاقته بالرياضة، وعناية الدين بالنشء والشباب والأسرة أخلاقيا وتربويا وغيرها من الجوانب، والتأكيد على أهمية التواصل بين أعضاء الأسرة الواحدة.

كما تناولت قيمة وأهمية الصلاة وآداب الاستئذان والنظافة وبر الوالدين واحترام الوقت واحترام المعلم، وغيرها من القيم التي ترتقي بالأخلاق، وتربط الأسرة والنشء والشباب، وكيفية تطبيقها على الواقع، والدين وعنايته بالأسرة، وبيان أن الأسرة هي أساس المجتمع واللبنة الأولى لتخريج نشء وشباب أسوياء، وإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع بأكمله، ومناقشة القضايا التي قد تُحدِث فجوة بين أعضاء الأسرة الواحدة.

وأقيمت فعاليات الرواق بمحافظات مختلفة من خلال معايشة واقعية لوعاظ الأزهر الشريف مع النشء والشباب، داخل مراكز الشباب؛ بهدف رؤية السلوك والعمل على تعديله، خاصة وأن مراكز الشباب بجميع المحافظات صارت الآن مراكز خدمة مجتمعية مهمة.