محافظة كفر الشيخ تشارك فى جناح منصة «أيادى مصر» بسجاد وكليم فوه

جدة - نرمين السيد - شاركت محافظة كفر الشيخ، بسجاد وكليم فوه الهاند ميد فى جناح منصة «أيادى مصر»، التابعة لوزارة التنمية المحلية، والمقام بمعرض القاهرة الدولى فى دورته الـ 56 فى مركز القاهرة الدولى بمدينة نصر خلال الفترة من 9 حتى 18 مارس 2023.





جاء ذلك بحضور الدكتورة أيمان عبدالحميد مدير إدارة شئون المجتمع بالمحافظة وبتوجيهات جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

قال جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة شاركت فى المعرض بسجاد وكليم فوه الهاند ميد، الذى افتتحه وتفقده وزير التنمية المحلية هشام أمنة، ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، والذى يحتوى على المنتجات الحرفية واليدوية والتراثية التى تتميز بها المحافظات.

وأضاف أن المحافظة شاركت بالعديد من المعروضات المصنوعة من صوف مودرن، بارز، قطن بيور، شاجى طبيعى، قطن مخلط، كتان، قطيفه، رمش، بجانب أعمال بدوية، إسلامى، وجوبلان، ولوح، ومشيات.

وتابع المحافظ، أن القيادة السياسية، والمحافظة يحرصان على دعم الصناعات الصغيرة، ولاسيما الصناعات الحرفية، لما تمثله من أهمية كبرى وتنمية حقيقية فى المجالات المختلفة، ولما كانت صناعة السجاد والكليم فى مصر على وجه العموم، وفوه على وجه الخصوص تشتهر بمستوى عالمى نتيجه جودة الصناعة العالية ودقة المصنعين وحرفيتهم التى لايوجد لها مثيل فى أى مكان آخر.

وواصل أن المحافظة تولى اهتماما شديدا لتلك الصناعة، كما تنسق المحافظة مع الشباب والرياضة وفرع المجلس القومى للمرأة بتنظيم دورات لتعليم حرفة السجاد والكليم، والتسويق الإلكترونى للمصنعين، ضمانا لسهولة انتشار الصناعة ومواكبة التقدم التكنولوجى فى مجال التسويق.

وأشاد المحافظ بجودة المنتجات والحرفية العالية التى يتسم بها مصنعى السجاد والكليم فى فوه، والتى تعتبر أحد كنوز المحافظة، مؤكدا حرص المحافظة على دعم وتنمية الصناعة بكل السبل وذلك لأنها تعتبر أحد أهم ركائز التنمية داخل المحافظة.

ولفت محافظ كفر الشيخ إلى أننا لدينا صناعة لها تاريخ، ومخزون كبير لدى الصنايعية، مؤكدا أنه جرى التواصل مع وزارة التضامن لعمل مبادرة للنهوض بالصناعة، والمرحلة الأولى، وتم شراء كل الراكد من السجاد لاستخدامه فى منازل سكن لكل المصريين، وهذا فى حد ذاته تسويق كبير، وسيتم تدريب عدد من الشباب ليشربوا المهنة من كبار الصنايعية الذين عملوا لمدة تزيد على 55 سنة فيها، وبروتوكولات ليأخذ السجاد مكانته، إضافة لتوزيع نول على عدد من الشباب والفتيات.