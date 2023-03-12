الأرصاد: تعرض البلاد لحالة من التقلبات الجوية.. وزيادة فرص سقوط الأمطار

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جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، خلال منشور لها على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن موجة التقلبات تبدأ من السواحل الغربية صباحا، بسقوط أمطار متفاوتة الشدة، يصاحبها الرعد فى بعض الاحيان.
وأضافت الأرصاد أن الأجواء تكون مختلفة تماما فى ساعات الصباح خصوصا على القاهرة الكبرى.
وتابعت أن القاهرة وشمال الصعيد، تتأثر برياح جنوبية تؤدى إلى ارتفاع درجات الحرارة، ومن المتوقع أن تسجل القاهرة 28 درجة.
وأوضحت أنه سرعان ما تنخفض درجات الحرارة مع دخول الليل، كما تزداد فرص سقوط أمطار خفيفة.
ولفتت الأرصاد إلى وجود نشاط للرياح على بعض المناطق من «القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد»، تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.
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