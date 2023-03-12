الأهلى يعلن جاهزية حسين الشحات لمباراة القطن الكاميرونى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 مارس 2023 10:27 مساءً - شارك حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم، في تدريبات الكرة خلال مران الفريق الذي أقيم على ملعب جامعة بريتوريا بجنوب أفريقيا، في بداية تحضيرات الفريق لمباراة القطن الكاميروني التي تقام يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وأنهى الشحات برنامج التأهيل الذي خضع له بسبب إصابته في عضلة السمانة، وشارك في جزء من التدريبات الجماعية مع الفريق بعد الوصول إلى جنوب إفريقيا.

وفضّل الجهاز الفني عدم المخاطرة باللاعب في مباراة صن داونز التي أقيمت أمس، فيما شارك اليوم في المران كاملًا، ليؤكد جاهزيته لمباراة القطن الكاميروني.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية والتي تضم معه كلًّا من: صن داونز الجنوب أفريقي والقطن الكاميروني والهلال السوداني.