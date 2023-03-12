غدا.. قطع المياه عن ثلاثة مراكز بالدقهلية

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، قطع المياه "غدا الإثنين" من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الحادية عشر ليلا عن مدينة شربين بالكامل وعدد من قرى مركز طلخا وعدد من قرى مركز بلقاس لإجراء أعمال الصيانة اللازمة بمآخذ المياه الاحتياطى بمرفق مياه شربين.





وأوضحت الشركة - وفقا لبيان اليوم الأحد، أنه سيتم تنفيذ أعمال الصيانة بالمأخذ الاحتياطى بمرفق مياة شربين، حيث أن المناطق المتأثرة بقطع المياه هى مدينة شربين بالكامل وقرى ديسط وكتامة والطويلة وعزبة الحاج خليل بمركز طلخا وقرى بسنديلة والجزاير والزهراء بمركز بلقاس. وأضافت أن المحافظ أيمن مختار قد وجه رئيس مركز ومدينة طلخا و"غاده الحمادى " رئيس مركز ومدينة بلقاس بالتنسيق مع مسئولى شركة مياة الشرب والصرف الصحى بسرعة إنهاء الأعمال المذكورة خلال الفترة الزمنية المحددة وعودة المياه مرة أخرى كالمعتاد. وأهابت الشركة بالمواطنين قاطنى نطاق الوحدات المحلية المشار إليها وكذا الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز الواقعة فى نطاقها ضرورة العمل باتخاذ ما يلزم لتوفير إحتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.

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