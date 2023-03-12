محافظ الدقهلية: 137 ألف صندوق رمضانى هدايا للأسر الأولى بالرعاية

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، عن توفير 137 ألف صندوق رمضانى لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمختلف مراكز ومدن المحافظة من خلال المؤسسات والجمعيات الأهلية بالمحافظة.





وقال مختار -فى تصريح اليوم الأحد- إنه يوجد 12 مطبخا ومطعما تابعا للجمعيات الأهلية تقوم بإعداد الطعام خلال الشهر الكريم لتقديم الوجبات للأسر الأولى بالرعاية وتستهدف 3 آلاف أسرة يوميا. وثمن مختار الدور الكبير لمؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية بالدقهلية لما تقدمه من خدمات اجتماعية وإنسانية للأهالى، وخاصة مع حلول شهر مضان المبارك. وأكد حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لكافة الفئات المستحقة من الأسر الأولى بالرعاية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التى تضع هذه الفئات على رأس الأولويات، مشيرا إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذل بالتعاون والتنسيق المستمر مع وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى هذا المجال لتشمل المساعدات جميع الأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة.

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