وزير السياحة يبحث فرص الاستثمار الفندقي مع السفير الكوري الجنوبي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 مارس 2023 09:29 مساءً - التقى أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، السفير هونج جين ووك سفير دولة كوريا الجنوبية بالقاهرة، والوفد المرافق له، اليوم الأحد، من أجل بحث تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين.

ورحب "عيسى"، بسفير كوريا الجنوبية، مشيدًا بعمق العلاقات التي تربط بين البلدين، وأوجه التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية في مختلف المجالات وخاصة مجال السياحة والآثار.

وبحث اللقاء تعزيز آليات الترويج السياحي للمقصد السياحي المصري في كوريا الجنوبية بصورة أكبر عن طريق إعداد برامج ترويجية وتسويقية مشتركة بين البلدين، من أجل دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، فضلًا عن تنظيم مجموعة من الأحداث الثقافية والفنية الكورية ببعض الأماكن السياحية والأثرية بمصر، واستقبال الخبراء في مجال الدعاية والإعلان بهدف تبادل الخبرات بمجال الترويج السياحي.

كما بحث اللقاء فرص الاستثمار السياحي في مصر، خاصة الاستثمار الفندقي، وبحث سبل التعاون في مجال الآثار والمتاحف.