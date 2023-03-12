التضامن الاجتماعى ببنى سويف: 650 وصلة مياه شرب نقية للأسر الأكثر احتياجًا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة بنى سويف أمل أبو عزوز، أنه تم تركيب 650 وصلة مياه شرب نقية للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية بجميع قرى ونجوع ومراكز بنى سويف، بدعم من جمعية الأورمان.





وأوضحت أمل أبو عزوز - فى تصريح اليوم الأحد - أن الأسر المستفيدة تم اختيارها وفقا لعدة معايير، منها المستوى المادى والاقتصادى والمعيشى للأسر المستحقة، ووفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجا، مؤكدة أن الهدف من تركيب وصلات مياه شرب نقية هو توفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا، تضمن لهم المعيشة فى مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة من مياه شرب نقية. وأشارت إلى أن ذلك يأتى فى إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة بنى سويف وجمعية الأورمان، وانطلاقا من الحرص على الاهتمام بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية. يذكر أن جمعية الأورمان قامت على مدى الأعوام السابقة بتركيب 28108 وصلات مياه بجميع محافظات الجمهورية.

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