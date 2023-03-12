تدشين مبادرة حملة إفطار صائم بقرية الروضة بمحافظة شمال سيناء

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ، اليوم الأحد، فى تدشين حملة "إفطار صائم" التى تطلقها مؤسسة "مصر الخير" بالمحافظة للعام الـ11 على التوالى، فى مركز شباب الروضة بقرية الروضة بشمال سيناء بحضور القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية.

وأكد المحافظ الحرص على توفير وجبات الإفطار والسحور لجميع المواطنين فى شمال سيناء نتيجة جهود مؤسسات المجتمع المدنى والمحافظة.

كما أشار المحافظ إلى إعلان رئيس الجمهورية زراعة 500 ألف فدان بشمال سيناء، حيث ستكون سيناء سلة غذاء مصر كونها تشهد العديد من المقومات الطبيعية، على رأسها ساحل البحر أو بحيرة البردويل، وذلك بجانب الثروات المعدنية.