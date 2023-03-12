جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ، اليوم الأحد، فى تدشين حملة "إفطار صائم" التى تطلقها مؤسسة "مصر الخير" بالمحافظة للعام الـ11 على التوالى، فى مركز شباب الروضة بقرية الروضة بشمال سيناء بحضور القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية.
وأكد المحافظ الحرص على توفير وجبات الإفطار والسحور لجميع المواطنين فى شمال سيناء نتيجة جهود مؤسسات المجتمع المدنى والمحافظة.
كما أشار المحافظ إلى إعلان رئيس الجمهورية زراعة 500 ألف فدان بشمال سيناء، حيث ستكون سيناء سلة غذاء مصر كونها تشهد العديد من المقومات الطبيعية، على رأسها ساحل البحر أو بحيرة البردويل، وذلك بجانب الثروات المعدنية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تدشين مبادرة حملة إفطار صائم بقرية الروضة بمحافظة شمال سيناء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.