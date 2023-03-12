للمعلمين.. وظائف بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وتقوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وشركات القطاع الخاص ومؤسسات تعليمية مرموقة؛ للحفاظ على جودة المدرسة والعملية التعليمية بها، وتهدف إلى تكوين منظومة تعليمية متكاملة تطبق المعايير الدولية فى طرق التدريس والتدريب والتقييم والمناهج الدراسية المتبعة بها، وقادرة على تطوير التعليم الفنى بمصر وجعله يواكب أفضل النظم التعليمية بالعالم، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلى والدولى.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية المتاح التقدم إليها هى:

مدرسة We للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الجيزة.



مدرسة We للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.



مدرسة We للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الإسكندرية.



مدرسة We للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة السويس.



مدرسة We للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة المنيا.



مدرسة We للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الوادى الجديد.



مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة بورسعيد.



مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.



مدرسة MCV للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الشرقية.



مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القليوبية.



مدرسة الشهيد النقيب أحمد حامد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.



مدرسة العربى للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة المنوفية.



مدرسة الإمام محمد متولى الشعراوى للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.



مدرسة غبور 1 للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.



مدرسة I-Tech للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.



مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الجيزة.



مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

وفيما يتعلق بمراكز التميز، فهى تقوم على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وعدد من الشركاء الصناعيين فى نفس القطاع؛ لضمان اكتساب الطلاب كافة المهارات التى تؤهلهم بشكل كامل لسوق العمل؛ وذلك من أجل الارتقاء والنهوض بمنظومة التعليم الفنى بمصر، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلى، والدولى.

مراكز التميز المتاح التقدم إليها هى:

مركز تميز قطاع الصناعات الهندسية، بمحافظة القاهرة.



مركز تميز قطاع السيارات، بمحافظة القليوبية.

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم تشكيل فريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وفريق عمل مراكز التميز من العاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة، ويتاح التقدم لوظائف معلمى المواد الثقافية من معلمى التعليم العام والفنى، والوظائف المتخصصة الفنية لمعلمى التعليم الفنى فقط، ممن لا تزداد أعمارهم عن 55 عام بأكتوبر 2023، وسيتم التعامل مع الناجحين فى الاختبارات بنظام الندب من جهة العمل إلى المدرسة التى تم التقديم للالتحاق بها، وسيتم التواصل مع المتقدمين فور غلق باب التقدم عبر البريد الإلكترونى والهاتف لتحديد موعد المقابلات الشخصية، التى سيتم على إثرها اختيار فريق عمل كل مدرسة.

للاطلاع على شروط وتفاصيل التقديم، يمكن الاطلاع على المرفق من هنا: