محافظ الإسكندرية يفتتح معرض «أهلا رمضان» بمدخل سموحة

وقال المحافظ - فى بيان اليوم - إن المعرض يأتى فى إطار سلسلة المعارض التى تم افتتاحها خلال الأشهر والأيام الماضية وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإطلاق مبادرات تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة وبجودة عالية للتخفيف عن كاهل المواطنين والاستعداد لشهر رمضان الكريم.
وأكد الشريف أن الدولة تواصل جهودها من أجل رفع العبء عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أن منافذ "أهلا رمضان" التى أقامتها محافظة الإسكندرية تشهد تزايد الإقبال عليها من قبل المواطنين.
وأوضح الشريف أن المعرض يضم سلعة أساسية واستراتيجية تقل عن مثيلاتها بالسوق، مشيدًا بالدور الفعال والكبير للجهات والشركات المشاركة بتلك المبادرة والتى قامت بعرض كافة السلع الأساسية من الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة واللحوم والدواجن والفاكهة بجودة عالية وأسعار مخفضة تناسب جميع الفئات.
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